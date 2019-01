Advertisement

Il Grande Fratello Vip è finito da un mese, ma nonostante ciò i suoi protagonisti continuano ad essere chiacchieratissimi [VIDEO]. Tra questi ci sono Giulia Salemi e Jane Alexander. Se l'influencer ed il fidanzato Francesco Monte sarebbero pronti alla convivenza, l'attrice italo-inglese ha rilasciato una nuova intervista radiofonica dove ha parlato di Gianmarco e sulla storia d'amore con Elia Fongaro.

Giulia Salemi e Francesco andranno a convivere?

Giulia Salemi e Francesco Monte tornano a far parlare di loro dopo aver passato insieme il Capodanno.

La coppia, infatti, è apparsa più innamorata che mai, come testimoniato da alcuni post comparsi sui rispettivi profili Instagram [VIDEO].

Oggi è la coppia è protagonista di un'indiscrezione lanciata dal settimanale Spy, che li ha beccati nella centralissima via Monte Napoleone a Milano mentre si stavano scambiando romantiche manifestazioni d'amore.

Secondo il settimanale, la coppia starebbe pensando addirittura di andare a convivere già da quest'anno. L'influencer italo-persiana e il modello tarantino avrebbero deciso di cercare casa a Milano. Monte, infatti, sarebbe così innamorato da lasciare la Capitale, dove si era trasferito per studiare recitazione, per approdare a Milano per stare vicino alla sua amata.

I due ex gieffini, nel frattempo, stanno trascorrendo le vacanze a Taranto, dove Giulia ha avuto modo di conoscere la famiglia del suo nuovo fidanzato. Un gesto quello di Monte nei confronti di Giulia, che ha dimostrato a tutti quanti la veridicità dei suoi sentimenti.

Jane Alexander felice con Elia dopo l'addio a Gianmarco

Se l'amore tra Giulia e Francesco procede con il vento in poppa, anche Jane Alexander, un'altra protagonista della seconda edizione del Grande Fratello Vip ha dimostrato di non essersi pentita della sua scelta di lasciare Gianmarco.

Scendendo nel dettaglio, l'attrice ha rilasciato un'intervista radiofonica al programma di Giada Di Miceli in onda su Radio Radio.

Qui ha ammesso di aver accettato di entrare nella casa di Cinecittà per sistemare le cose con il suo ex fidanzato. A tal proposito, Jane ha riferito di essere sicura che la storia con il musicista sarebbe finita ugualmente.

Inoltre ha precisato di aver capito di non amarlo più quando le ha fatto la proposta di nozze urlando fuori le mura di Cinecittà. Poi ha parlato di Elia Fongaro, dal quale si sente molto appagata dal punto di vista sentimentale, tanto da essere felice. Infine ha risposto con un 'no' secco, dimostrando di non essersi per niente pentita di aver iniziato una storia d'amore con Elia Fongaro.