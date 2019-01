Advertisement

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e Donne, [VIDEO] il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle nuova registrazione del trono over si soffermano su Gemma Galgani e Angela Di Iorio, due delle protagoniste di questa nuova stagione. Se Gems ha dichiarato di aver chiuso la frequentazione con Rocco, Angela ha minacciato di abbandonare il programma dopo una lite con gli opinionisti.

È finita tra Gemma e Rocco

Il 4 gennaio, negli studio Elios di Cinecittà, si è registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e donne.

Protagonista della registrazione è stata ancora una volta Gemma Galgani.

Gli spoiler annunciano che la dama torinese è tornata single dopo essere rimasta delusa dal comportamento di Rocco Fredella. Nuova delusione d'amore per l'amica di Ida Platano che nelle ultime ore ha lanciato un messaggio di pace a Riccardo Guarnieri [VIDEO].

Lo stesso Rocco ha confermato la fine della conoscenza con la Galgani accusandola addirittura di averlo usato per interesse mediatico. Dopodiché è toccato il turno di Angela Di Iorio. Quest'ultima è stata pesantemente attaccata da Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Uomini e Donne, Angela minaccia di abbandonare il programma

Gli spoiler della nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne svelano che Angela è uscita dallo studio in lacrime dopo che i due opinionisti avevano trasmesso un video di tutte le sue affermazioni più forti. A tal proposito, Angela ha minacciato di voler abbandonare il programma ma in seguito ha cambiato idea. Maria De Filippi, infatti, l'ha convinta a rientrare in quanto un uomo era arrivato in studio per conoscerla. Ma la Di Iorio ha chiuso sul nascere la frequentazione in quanto più vecchio di lei di 10 anni e, soprattutto, con un divorzio sulle spalle.

Una decisione che ha scatenato le critiche di Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Successivamente è stato il turno di Armando. Il cavaliere era stato invitato insieme a Noel ad abbandonare il salotto televisivo dopo essere stati protagonisti di un litigio incomprensibile. A tal proposito, il cavaliere ha voluto scusarsi per l'accaduto rivelando che Noel si stava vedendo con un altro uomo mentre stava con lui. Per tale ragione l'uomo ha chiesto scusa ed ha affermato di essere interessato a nuove conoscenze. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per vedere come si evolverà la situazione.