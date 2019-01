Advertisement

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra [VIDEO], campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate, in onda in Spagna a gennaio, svelano che tutto il quartiere di Acacias 38 celebrerà le nozze di Antonito e Lolita. Una cerimonia, a cui interverranno anche Maria Luisa e Victor tornati da Parigi. Infine i vicini del quartiere faranno la conoscenza del pugile Tito, mentre Celia sospetterà di essere incinta.

Una Vita, anticipazioni: il ritorno di Maria Luisa e Victor ad Acacias 38

La storia d'amore tra Antonito (Alvaro Quintana) e Lolita Casado avrà un lieto fine come rivelato da Rtve, la rete televisiva spagnola, che manda in onda la telenovella.

La coppia, infatti, diventerà marito e moglie nel corso delle puntate che saranno trasmesse nelle prime settimane di gennaio in Spagna. Se in Italia, la domestica è convinta di morire entro trent'anni tanto da respingere con forza l'amore che prova per il figlio di Ramon, in Spagna la coppia si sposerà ottenendo addirittura il consenso di quest'ultimo.

Durante la cerimonia, assisteremo ad un graditissimo ritorno.

Ad Acacias 38, infatti, giungeranno Victor (Miguel Diosdado) e Maria Luisa (Cristina Abad), che nel frattempo si erano trasferiti a Parigi dopo le loro nozze per aiutare Juliana e Leandro ad aprire una nuova pasticceria. Qui Luisi dimostrerà di non voler assolutamente perdere il giorno più bello di suo fratello, sebbene all'inizio abbia osteggiato in tutti i modi la sua frequentazione.

Una Vita, anticipazioni spagnole: l'arrivo di Tito, Celia forse incinta

Gli spoiler delle puntate di Una Vita, in onda in Spagna nelle prime settimane di gennaio, svelano che ci sarà un altro colpo di scena dopo le nozze tra Antonito e Lolita [VIDEO]. Ad Acacias 38, infatti, arriverà Tito, un giovane pugile dai modi gentili che diventerà un leone davanti al ring.

L'uomo catturerà l'attenzione di Inigo e Liberto, che nel frattempo aveva appeso i guantoni per amore di Rosina.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, in quanto Celia (Ines Aldea) scoprirà di essere incinta, dopo aver accusato degli svenimenti. Una gravidanza che sorprenderà piacevolmente la coppia, che ormai aveva accantonato il desiderio di avere un figlio tutto suo. Infatti, aveva adottato Tano dopo l'aborto spontaneo e la morte drammatica della piccola Inocencia. La donna è davvero incinta o è un falso allarme? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni dello sceneggiato.