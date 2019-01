Annuncio

Mercoledì 9 gennaio è andata in onda Tv 8 una nuova puntata di Guess My Age, il game condotto da Enrico Papi che nella prima settimana del 2019 ha deciso di accostare ai concorrenti alcuni personaggi famosi. Giulia De Lellis è stata ospite di una delle serate [VIDEO] del programma e, come stanno raccontando tutti i siti di Gossip, ha dato il meglio di sé tra miopia, errori di valutazione e una gaffe di cui molti stanno parlando.

La De Lellis dà della rifatta a Lilli Gruber su Tv 8

La partecipazione di Giulia De Lellis ad una puntata di Guess My Age, sta facendo molto discutere soprattutto per le parole che la romana ha usato per commentare l'aspetto di un Vip.

Per aiutare il concorrente della serata ad indovinare l'età di uno sconosciuto che aveva davanti, all'influencer è stata mostrata la foto di Lilli Gruber, che ha proprio gli stessi anni della persona ignota.

La ragazza, dopo aver visto l'immagine della giornalista, ha detto: "Beh, è tutta tirata questa Lilli.. credo si sia fatta delle...Si è tenuta bene".

Di fronte al conduttore Enrico Papi che cercava di farle capire che stava dicendo una cosa offensiva nei confronti del volto di La 7, la ventenne ha aggiunto: "Si è tirata, non si può dire?".

Lo scivolone di Giulia sulla Gruber, non si è concluso quando le ha dato della rifatta davanti a tutti; la De Lellis, infatti, si è rivolta al padrone di casa ed ha chiesto: "Ma lei è un'attrice vero?".

Dopo aver ascoltato la domanda che ha fatto, i telespettatori si sono resi conto che la giovane non sapeva minimamente chi fosse la donna della quale doveva indovinare l'età.

Una "figuraccia" quella che ha fatto l'altra sera la popolare influencer, che va ad aggiungersi alle tante che l'hanno vista protagonista nei mesi scorsi, come ad esempio quando ha scambiato il cantante Ed Sheran con un attore di Harry Potter oppure quando ha scritto su Instagram "io che ciò un vuoto dentro" anziché "io che c'ho".

Giulia De Lellis e Irama: amore a gonfie vele in vista di Sanremo

L'ospitata di Giulia De Lellis a Guess My Age il 9 gennaio, è stata anche l'occasione giusta per confermare la sua storia d'amore con Irama. Ad Enrico Papi che le chiedeva se fosse fidanzata, infatti, la ragazza ha risposto: "Sì e sono molto felice. Lui fa il cantante e si chiama Filippo".

La romana non ha mai usato il nome d'arte che tutti conoscono per parlare del suo compagno; per lei è semplicemente Filippo, e il loro idillio sembra diventare ogni giorno più importante e profondo. [VIDEO]

Oltre ai gossip che vorrebbero i due piccioncini prossimi a trasferirsi in un bell'appartamento di Milano, ovviamente insieme, in queste settimane si è parlato tanto di loro anche per l'imminente partecipazione di lui al Festival di Sanremo. Da quando si è saputo che il vincitore di Amici avrebbe gareggiato tra i "Big" della kermesse canora di Rai Uno, in tanti hanno iniziato a fantasticare sui look che sfoggerà la sua dolce metà nella settimana dal 5 al 9 febbraio.