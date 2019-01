Annuncio

Le anticipazioni di Beautiful della puntata dell'11 gennaio rivelano un colpo di scena inaspettato [VIDEO]. Dopo aver urtato con la testa contro un ramo, Liam inizia ad avere del flash in merito alla sera dell'attentato a Bill. Il ragazzo inizia ad avere dei ricordi confusi e comincia a credere di essere stato lui a premere il grilletto.

Liam, dopo l'incidente, inizia ad avere dei vuoti di memoria, ricorda di aver sparato a Bill

Liam si trova in uno stato confusioale.

Il ragazzo è stato invitato da sua moglie Steffy per una cena a casa sua in cui poter parlare dei loro problemi e fare in modo di risolverli. Poco prima di raggiungere l'abitazione, però, Liam urta con la testa contro un ramo e si ferisce generando una copiosa fuoriuscita di sangue.

Dopo questo episodio, però, le conseguenze sono inaspettate dal momento che il ragazzo inizia ad avere dei vuoti di memoria. Non è la prima volta che manifesta sintomi simili, per questa ragione potrebbe essere molto probabile che lo Spencer junior possa aver rimosso dalla mente alcuni momenti salienti della sua vita.

Mentre si trova in auto per tornare a casa, Liam trova sotto al sedile della sua auto un paio di guanti neri di pelle. [VIDEO] Questo dettaglio contribuisce ad incrementare sempre più i dubbi circa la sua colpevolezza. Nella mente del ragazzo cominciano ad accavallarsi dei ricordi frastagliati che ritraggono lui, fuori dalla casa di Steffy, mentre assiste alla proposta di matrimonio che Bill le ha fatto. Successivamente, l'uomo lascia l'abitazione per fare ritorno a casa sua.

Liam, in preda alla rabbia, lo segue e, quando raggiunge casa del padre, vi fa irruzione e gli spara.

Questi sono i ricordi confusi di Liam, ma sarà stato davvero lui a premere quel grilletto?

Ridge è ancora in carcere e grida la sua innocenza, Brooke cerca di far ragionare Bill

Nel frattempo Ridge è ancora in carcere poiché Bill ha dato la colpa a lui del tentato omicidio. Brooke è disperata e cerca più volte di far ragionare Bill, spingendolo a raccontare la verità e scagionare Ridge perché non è giusto mandarlo in galera per vendicarsi delle loro incomprensioni. Il capo della Spencer Publication, però, sembra non essere affatto intenzionato a demordere e continua a portare avanti la sua versione dei fatti. Solo Steffy potrebbe riuscire a fargli cambiare idea, qualora accettasse di diventare sua moglie. Ricordiamo che Bill, qualche puntata fa, le ha proprio rivolto questa proposta.