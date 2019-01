Annuncio

Tutti i follower di Francesco Chiofalo, ma anche chi era venuto a conoscenza del caso senza seguire Temptation Island, hanno seguito con apprensione gli sviluppi sull’operazione al cervello alla quale Chiofalo si è dovuto sottoporre ieri, e che è andata nel migliore dei modi [VIDEO]. Non tutto però procede a gonfie vele: Selvaggia Roma ha attaccato Francesco con parole pesanti.

Selvaggia Roma: 'Il tumore non è maligno, lui ci marcia'

In risposta ad un hater che, sul suo profilo Instagram, era arrivato al punto di augurarle la morte e di ammalarsi di cancro, Selvaggia ha scritto che un “meningioma benigno non è la morte” e che lei, avendo avuto diversi casi di morti per tumore in famiglia, si è sentita particolarmente toccata da questo caso.

La Roma, inoltre, ha sottolineato come sia rimasta disgustata dal fatto che Francesco abbia fatto diverse Storie su Instagram e che ‘ci abbia marciato’: secondo alcuni, inoltre, il profilo di Chiofalo sarebbe stato impostato privatamente nell’ultimo periodo, per 'costringere' le persone che avessero voluto informarsi a seguirlo.

Insomma, per alcuni follower di Selvaggia - e apparentemente per Selvaggia stessa - l’obiettivo di Francesco Chiofalo era quello di guadagnare più follower, perché il tumore era benigno e dunque i rischi dell’intervento [VIDEO] non erano elevati come era stato detto.

Intervento durato 9 ore, tutta pubblicità?

Sono stati in molti ad aver notato che l’intervento chirurgico, iniziato alle ore 9 del mattino, si è concluso 9 ore dopo, alle 18.

In base però a quanto era stato raccontato dallo stesso Francesco sul suo profilo Instagram, l’intervento sarebbe dovuto durare 18 ore, quindi esattamente il doppio, e che proprio per via della sua lunghezza sarebbe stato ancora più rischioso, facendogli correre il rischio all’80% di diventare disabile.

Ad ogni modo, al di là di tutte le polemiche che era quasi normale si scatenassero (dato che si tratta di due personaggi pubblici che non hanno mai esitato a lanciarsi frecciatine sui social), l’essenziale è che l’intervento sia andato bene, al punto che secondo quanto riferito dai familiari stretti di Chiofalo, il ragazzo si sarebbe già svegliato dopo poco tempo dalla fine dell’operazione, lasciando quindi ben sperare.

Come di routine la prognosi si potrà sciogliere solo trascorse le 24 ore, ma nel frattempo auguriamo a Francesco di riprendersi presto, tralasciando le numerose polemiche.