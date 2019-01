Annuncio

I fan di Amici di Maria De Filippi si erano già affezionati a quella che sembrava essere la prima coppia della diciottesima edizione, cioè quella formata dai cantanti Tish e Alberto. Dopo le vacanze di Natale, però, qualcosa sembra essersi rotto tra i due allievi della scuola, tanto che la ragazza è arrivata ad intimare al compagno di non toccarla mentre provavano un duetto per la prossima puntata. Se con il tenore le cose non vanno affatto bene, è con la new entry Alvis che l'interprete [VIDEO] dai capelli rossi pare trascorra la maggior parte del suo tempo libero.

Tish allontana Alberto a lezione: 'Guardami ma non toccarmi'

Nella scuola di Amici, sembra esserci parecchia tensione: durante il daytime del 17 gennaio, infatti, abbiamo assistito ad una lezione [VIDEO] molto particolare di Tish e Alberto, due dei talenti più amati di questa edizione.

Se fino a qualche settimana fa, eravamo stati abituati a vedere i ragazzi sorridersi e scambiarsi sguardi languidi davanti alle telecamere, nella puntata odierna del talent show è successo l'esatto contrario.

Mentre preparavano un duetto per il prossimo speciale del sabato, i due cantanti sono stati ripresi dal maestro Pino Perris, il quale ha detto loro: "Sembra siate quasi costretti a stare qua. Non vedo più l'intesa di una volta".

Tish ha confermato che tra lei e il compagno di classe le cose non vanno bene come un tempo, ma ha precisato che porteranno ugualmente a termine il compito che gli è stato assegnato dai professori.

Quando l'insegnante di canto ha suggerito agli allievi di cercarsi di più durante la canzone, sia con gli occhi che con le mani, la ragazza si è rivolta ad Alberto e gli ha detto: "Tu mi puoi guardare, ma non mi devi toccare".

Insomma, la simpatia che era nata tra i due cantanti all'inizio dell'anno, pare non esserci più; l'alunna, in particolare, ha dimostrato di provare addirittura fastidio quando il tenore le si avvicina. Cosa sarà successo di talmente grave da allontanare in modo così netto i due protagonisti di Amici 18?

Tish si 'consola' con Alvis? Il gossip impazza

Se il rapporto tra Tish e Alberto sembra chiuso definitivamente, quello tra la cantante e un altro allievo di Amici 18 ha recentemente catturato l'attenzione degli appassionati di Gossip; stiamo parlando della simpatia che pare essere nata tra la rossa e Alvis, il rapper appena entrato nella scuola.

I fan del talent show, infatti, non hanno potuto non notare che sono tante le "Stories" che i due talenti pubblicano sui rispettivi profili Instagram dove si mostrano sempre uno accanto all'altro; tra i due allievi, dunque, si dice sia nata una forte sintonia in pochissimi giorni di conoscenza.