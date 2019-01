Annuncio

La prima puntata del 2019 di Amici, è stata all'insegna delle eliminazioni: è questo che si apprende leggendo le anticipazioni dello speciale registrato [VIDEO] l'11 gennaio e trasmesso su Canale 5 il giorno dopo. Tutti e tre i talenti che Alessandra Celentano e Rudy Zerbi avevano proposto per "rimpiazzare" quelli già nella scuola, sono riusciti a vincere le loro sfide e ad aggiudicarsi un banco. Le ballerine Arianna e Mimmi e il cantautore Giacomo Eva, dunque, hanno dovuto cedere il posto ai colleghi Vincenzo, Rafael e Alvise.

Amici 18: tre allievi lasciano il programma dopo le feste

Venerdì 11 gennaio è stata registrata la puntata di Amici che il pubblico vedrà in onda domani sabato 12 gennaio, una puntata che si prospetta davvero imperdibile leggendo le anticipazioni che stanno circolando sul web in questi minuti.

Su "Il Vicolo delle News", per esempio, sono riportati per filo e per segno tutti i dettagli dello speciale che Maria De Filippi ha condotto [VIDEO]al rientro dalle vacanze di Natale.

Durante la settimana appena conclusasi, su Real Time sono stati presentati i tre talenti che i professori Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno proposto ai colleghi per sostituire alcuni alunni già presenti nella scuola che, secondo loro, non sono abbastanza meritevoli.

Nel corso del primo appuntamento del 2019 con il format Mediaset, sappiamo che i ballerini Rafael e Vincenzo sono riusciti ad entrare nella scuola dopo essersi sfidati con alcuni allievi: sono state Arianna e Mimmi a dover abbandonare il programma, lasciando il loro posto alle new entry appena citate.

Per quanto riguarda il canto, il rapper Alvise si è confrontato con Giacomo Eva (Alessandro Casillo è stato "risparmiato" da Zerbi per questa volta) ed è riuscito a vincere e a prendere il suo banco nella classe.

Sono tre, dunque, i ragazzi che hanno dovuto abbandonare Amici nella puntata speciale che sarà trasmessa il 12 gennaio su Canale 5, la prima dopo la pausa di circa tre settimane che si è concessa la trasmissione.

Amici 18 spoiler: Mameli vince la sfida, altri tre abbandonano

"Il Vicolo delle News" fa sapere che nello speciale di Amici 18 che è stato registrato poche ore fa a Cinecittà, c'è stata anche la classica sfida a squadre: "Atene" e "Sparta" si sono confrontate per la quarta volta quest'anno e, in entrambe le manche che ci sono state, ha primeggiato la seconda.

La prima allieva a finire in sfida dopo aver perso con il suo team, è stata la ballerina Mimmi: la ragazza ha avuto la peggio contro il collega di danza classica Rafael ed ha dovuto lasciare la scuola.

Il cantante Mameli, invece, è stato scelto dalla commissione per la seconda sfida immediata della giornata: il cantautore, però, è riuscito a vincere contro Teka ed è tornato ad occupare il suo banco.

Il bilancio della prima puntata del talent del 2019, però, è impietoso per gli allievi "storici": le new entry Vincenzo, Rafael e Alvise sono riusciti a batterli, ottenendo più consensi sia tra i professori della commissione interna che tra i giudici esterni.