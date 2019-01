Annuncio

Nelle ultime ore, ben due amatissime coppie formatesi a Uomini e donne sono finite al centro del Gossip per motivi simili: entrambe queste unioni, infatti, scricchiolano a qualche tempo dalla scelta davanti alle telecamere. Ginevra Pisani, per esempio, ha usato Instagram per far sapere che il suo rapporto con Claudio D'Angelo è ufficialmente chiuso: dopo settimane in cui i fan si sono chiesti come mai i due non si vedessero più, è arrivata la perentoria spiegazione della napoletana.

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, invece, sarebbero ancora in crisi [VIDEO]; dopo aver partecipato ad un evento in coppia qualche giorno fa, i ragazzi si sono nuovamente allontanati: lei è a Napoli con famiglia e amici, lui sulla neve ad insegnare ai bambini a sciare.

Ginevra annuncia: 'Tra me e Claudio è finita per alcune sue mancanze'

Che tra Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani ci fossero dei problemi, se n'erano accorti tutti nelle ultime settimane: a circa due anni dall'inizio del loro amore negli studi di Uomini e Donne [VIDEO], infatti, i due si sono allontanati per un lungo periodo per la prima volta.

Dopo un silenzio che è durato più di un mese da parte di entrambi, è stata l'ex corteggiatrice ad usare i social network per informare i fan su come stanno veramente le cose tra lei e il fidanzato.

In alcuni video che ha caricato nelle sue "Instagram Stories", la napoletana ha detto: "Fino ad ora non mi sono esposta, perché penso che certe cose debbano avere il tempo giusto per essere metabolizzate. Qualche giorno dopo essere tornati da Cuba, ho deciso di mettere fine al mio rapporto con Claudio".

Le ragioni che hanno spinto la ragazza a chiudere la relazione con il tronista che ha conosciuto nel programma di Maria De Filippi, sono le seguenti: "Ci siamo lasciati per gravi mancanze da parte sua che, accumulate nel tempo, sono diventate troppo dolorose".

La Pisani e D'Angelo, dunque, si sono detti addio a quasi due anni dalla scelta davanti alle telecamere e vanno ad aggiungersi alle tantissime coppie di U&D che sono scoppiate negli ultimi mesi.

Nilufar e Giordano ancora lontani: i fan sono preoccupati

"Io e Giordano abbiamo litigato ma stiamo ancora insieme. Decido di parlarne sui social perché si è creato un panico ingiustificato"- queste le parole che Nilufar Addati ha usato qualche giorno fa per spiegare il momento no che sta vivendo la sua relazione.

L'ex tronista di Uomini e Donne ha anche precisato che lei e Mazzocchi avrebbero partecipato alla serata di coppia che c'era in programma, andando oltre alle discussioni che avevano avuto in quei giorni.

A distanza di un po' di tempo dall'evento al quale hanno preso parte tra sorrisi e abbracci, pare essere calato nuovamente il gelo tra i due ragazzi; i fan di quest'amatissima coppia, infatti, hanno notato che lei è sempre a Napoli con la famiglia e le amiche, lui lavora come insegnante di sci.

Prima che subentrasse questa crisi, nilufar e giordano erano inseparabili: uno raggiungeva l'altro ovunque, mentre ultimamente questo sembra non succedere più. Tuttavia, i sostenitori dei "Gilufar" sperano con tutto il cuore che si tratti di un periodo passeggero, e che presto i piccioncini tornino a farli sognare con foto e video sul loro amore.