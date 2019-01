Advertisement

Esplode la bufera su Greta Menchi, tra le youtuber più amate e apprezzate da giovani e giovanissimi, diventata ormai popolarissima sul web e sui social. In queste ore, uno dei suoi ex amici, Guglielmo, ha pubblicato su Instagram delle stories al vetriolo in cui si scaglia duramente nei confronti della bella Greta, sostenendo che dovrebbe dargli dei soldi inerenti ad una vacanza che hanno fatto assieme e poi ha tirato in ballo anche l'argomento droga, facendo scatenare l'ira dei fan della youtuber e attrice [VIDEO].

Gravi accuse nei confronti di Greta Menchi: 'Ridammi i soldi, eri tutta drogata'

Nel dettaglio, abbiamo visto che dal suo profilo ufficiale Instagram, Guglielmo ha lanciato delle stories che non sono passate affatto inosservate, in cui diceva che qualche tempo fa ha organizzato una vacanza di un mese con Greta, dalla quale però non avrebbe mai ricevuto i soldi.

E il conto totale ammonterebbe a 10 mila euro, cifra che Guglielmo sostiene di aver sborsato di tasca sua, senza ricevere la metà da parte della youtuber, così come avevano pattuito in un primo momento. 'Il conto dei 10 mila euro l'ho pagato io, perché te eri tutta drogata', ha dichiarato Guglielmo su Instagram.

A quel punto il ragazzo ha lanciato un appello a Greta, chiedendole di ridargli i soldi che gli spettano: 'Ridammi i soldi, oppure te li sei già pippati tutti?', ha aggiunto il ragazzo, alludendo al fatto che la youtube ancora oggi farebbe uso di sostanze stupefacenti.

Si attende la reazione di Greta Menchi dopo le pesanti accuse

Come reagirà a questo punto la bella Greta Menchi? Le accuse che Guglielmo ha mosso in queste ore sui social sono decisamente molto pesanti e c'è da scommettere che la youtube potrebbe non restare in silenzio di fronte a questo brutale attacco, che ha già fatto smuovere in massa i suoi tantissimi fan sui social. [VIDEO]

In moltissimi, infatti, sostengono che si tratti soltanto di cattiverie gratuite che tale Guglielmo avrebbe mosso nei confronti di Greta e che tutte queste cose, in particolar modo la polemica della droga, non siano affatto vere.

Adesso, però, tutti attendono di scoprire quelle che saranno le parole di Greta: si difenderà come si deve dalle parole di Guglielmo oppure preferirà non cavalcare la polemica e in questo modo non dare spazio al suo ormai ex amico? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane e vi terremo aggiornati su quelli che saranno gli sviluppi di questa vicenda di Gossip.