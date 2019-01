Advertisement

Advertisement

Sfera Ebbasta pubblica un commento su Instagram che sembra essere una vera e propria frecciatina rivolta nei confronti di Tony Effe, il membro della Dark Polo Gang, che ha da qualche giorno ufficializzato la sua storia d'amore con Taylor Mega, la quale in passato ha avuto una relazione con il trapper. Per farla breve, quindi, possiamo dire che Tony Effe avrebbe 'rubato' la ragazza a Sfera Ebbasta [VIDEO]e, ovviamente, questa chicca di Gossip non è passata inosservata.

La frecciatina di Sfera Ebbasta contro Tony Effe

In queste ore, infatti, Tony Effe e la bellissima Taylor Mega si sono divertiti a postare sui loro canali ufficiali Instagram degli scatti che testimoniano l'inizio di questa storia d'amore.

I due stanno insieme e hanno scelto di vivere la loro storia alla luce del giorno e, proprio per questo motivo, Sfera Ebbasta non è rimasto in silenzio.

Su Instagram, infatti, rispondendo alle domande dei fan che gli chiedevano un commento a caldo su quanto stesse accadendo, Sfera Ebbasta ha risposto in maniera alquanto cristallina: 'Mai tradito un frate per un tipa', aggiungendo poi l'emoticon del pollice in giù.

Advertisement

Insomma il re della trapper italiana, non ha dubbi sul fatto che mai si sarebbe fidanzato con l'ex donna di un amico, così come ha fatto il membro della Dark Polo Gang.

Pioggia di insulti sui social contro Taylor Mega per la storia d'amore con Tony Effe

Intanto va detto che le fan di Sfera Ebbasta non hanno preso per niente bene la notizia del fidanzamento di Taylor Mega con il membro della Dark Polo Gang e in moltissimi, subito dopo che hanno ufficializzato la storia d'amore sui social, hanno preso d'assalto il profilo Instagram della ragazza, inondandola di insulti. [VIDEO]

'Sei vergognosa', 'Te li sei fat... tutti': sono questi alcuni dei commenti che sono stati postati in rete contro Taylor, nota anche per il suo flirt con Flavio Briatore che, tuttavia, non è durato tantissimo. Per la bella Taylor questo potrebbe essere un vero e proprio momento d'oro dal punto di vista professionale, visto che la modella è in pole position per prendere parte al cast della prossima edizione dell'Isola dei famosi, in onda dal 24 gennaio in tv.

Advertisement

Stando alle indiscrezioni riportate dal settimanale 'Spy', la bella Taylor Mega dovrebbe essere tra le protagoniste certe di questa nuova edizione del reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Al momento manca ancora l'ufficialità della produzione che, tuttavia, dovrebbe arrivare nei giro di pochi giorni.