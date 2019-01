Advertisement

Advertisement

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore delle puntate in onda da martedì 8 a venerdì 11 gennaio riportano che le vicende dei protagonisti avranno come sfondo un evento che fa parte della storia italiana contemporanea: la morte di Fausto Coppi, il Campionissimo del ciclismo amato da tutta la popolazione di quegli anni. Molto colpito dal tragico evento, Vittorio organizzerà in negozio un evento per commemorarlo a dovere, intrecciando così storia italiana e fiction. Poco prima, l’uomo accoglierà in casa Marta, che sta cercando una sistemazione indipendente e ormai in rotta col padre Umberto, proprio perché ha aiutato il Conti nel salvataggio del Paradiso, che pareva destinato al fallimento: ovviamente il potente banchiere non potrà accettare che la figlia abbia abbandonato la casa di famiglia e tenterà persino di riportarcela con la forza.

Il fulcro delle puntate sarà l'incidente di Nicoletta, che cadrà rovinosamente in negozio, finendo in ospedale con il rischio di perdere il bambino che porta in grembo.

Il Paradiso delle Signore: puntate da martedì 8 a venerdì 11 gennaio

Nel frattempo Ludovica si darà da fare per mandare a monte il matrimonio tra Riccardo e Nicoletta, dopo aver scoperto che la ragazza è incinta.

Advertisement

Momenti di dubbi, riflessioni e confessioni per Salvatore Amato, che non sa bene cosa prova per Elena, e per Federico: il ragazzo confiderà all'amico Paolo di non essere poi così tanto brillante nello studio e di aver bisogno di farsi aiutare da Roberta per prepararsi a un esame molto importante, esame da superare assolutamente per evitare il servizio militare. Le anticipazioni della soap opera [VIDEO] continuano con Tina, che è stata aiutata dall'affascinante Sandro Recalcati nella questione con Walter Belli, tenterà senza risultati di farsi notare dal bel discografico.

Spoiler Il Paradiso delle Signore: Nicoletta ha un incidente:

Le puntate de Il Paradiso delle Signore [VIDEO] negli ultimi giorni della settimana saranno incentrate sul dramma di Nicoletta: la giovane avrà un incidente in negozio, una caduta che rischierà di farle perdere il bimbo.

Advertisement

Il povero Riccardo, disperato e pieno di sensi di colpa, non riuscirà a reggere la situazione e sparirà senza lasciare tracce, mentre Luciano si arrabbierà moltissimo con Clelia per non essere stato immediatamente informato dell'accaduto. In negozio farà capolino un misterioso uomo la cui presenza farà preoccupare parecchio la capocommessa Calligaris, timorosa di poter essere rintracciata da suo marito, invece Marta riceverà un inaspettato regalo da Vittorio.