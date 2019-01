Advertisement

Il Paradiso delle signore, la nuova soap opera del pomeriggio di Raiuno, continuerà ad emozionare i fedeli telespettatori anche con le prossime puntate. Le trame relative agli episodi in onda dal 14 al 18 gennaio, rivelano che Salvatore non riuscirà più a reprimere i sentimenti che prova per Elena e finirà per baciarla, ma poi deciderà di lasciare Milano per evitare che accada ancora. Intanto, Riccardo avrà un incidente ed in seguito confesserà a Nicoletta la sua dipendenza dagli oppiacei mentre Clelia sarà molto spaventata a causa di un messaggio di suo marito.

Infine, Agnese vincerà la lotteria del Paradiso.

Il Paradiso delle signore, Riccardo ha un incidente

Le trame de Il Paradiso delle signore dal 14 al 18 gennaio, rivelano che il matrimonio tra Nicoletta e Riccardo è sempre più vicino e tutti sono in fermento per i preparativi.

A tal proposito, Adelaide dopo aver scoperto che a cucire l'abito da sposa della Cattaneo [VIDEO]è la signora Agnese, si recherà da lei per verificare di persona la qualità del lavoro svolto. La donna andando via, sbircerà nell'appartamento preso in affitto da Marta. Intanto Al Paradiso verrà riassunta la signorina Cipriani per sostituire Nicoletta e Vittorio organizzerà una lotteria per le clienti del grande magazzino. Proprio mentre il Paradiso sarà nel pieno delle attività, Luciano comunicherà che Riccardo ha avuto un incidente. Vittorio e Marta non appena sapranno la notizia dell'incidente, si precipiteranno a Villa Guarnieri e scopriranno che il ragazzo continua ad usare antidolorifici oppiacei. I due, a quel punto, proveranno a convincerlo a parlare a Nicoletta con sincerità della sua dipendenza.

Al Paradiso, le Veneri si contenderanno il primato per la vendita dei biglietti della lotteria e Clelia riceverà dei fiori con un messaggio che non lascerà dubbi: suo marito è a Milano. Intanto Agnese comincerà a sospettare che ci sia qualcosa tra Elena e Salvatore ed in caffetteria Riccardo incontrerà Nicoletta.

Salvatore bacia Elena, Clelia vuole fuggire

Clelia, in seguito alla scoperta che il marito è a Milano, penserà di fuggire [VIDEO], ma Luciano le consiglierà di affrontarlo per scoprire cosa voglia da lei. Mentre il ragioniere sarà preoccupato per la capo commessa, Nicoletta e Silvia decideranno di non informarlo circa la tossicodipendenza di Riccardo. Il giovane Guarnieri, poi verrà rimproverato da Ludovica che proverà ancora una volta a fargli cambiare idea sul matrimonio. Intanto Elena continuerà a dare lezioni ai bambini oltre a lavorare in caffetteria e per Salvatore diventerà sempre più difficile nascondere i sentimenti che nutre per lei. Nicoletta non riuscirà a perdonare Riccardo per averle nascosto la sua dipendenza dai farmaci, e sembrerà decisa ad annullare le nozze, Marta, però, la inviterà a non lasciarlo.

Nel frattempo Agnese vincerà alla lotteria del Paradiso ma, a causa di un fatto accaduto in Sicilia tempo addietro, si rifiuterà di accettare il premio, terrorizzata dalle possibili conseguenze. Riccardo, in preda alla disperazione, finirà per cedere nuovamente agli oppiacei che gli ha procurato Ludovica, mentre a villa Guarnieri arriverà Nicoletta, la quale gli dirà di averci ripensato e di volerlo sposare. Il giovane Guarnieri dopo la notte trascorsa con Ludovica, riceverà una lettera da lei che lo lascerà turbato. Salvatore bacerà Elena e verrà subito preso dai sensi di colpa, per cui deciderà di lasciare Milano per starle lontano e far si che non accada mai più. Intanto Umberto regalerà al figlio i gemelli che portava il giorno in cui si è sposato e Nicoletta, emozionata, si preparerà per le nozze mentre Luciano si lascerà andare ai ricordi di quando lei era ancora bambina. Nel frattempo, davanti alla chiesa, si raduneranno tutti gli invitati: la sposa arriverà e una delle prime persone ad avvicinarsi a lei sarà Ludovica .