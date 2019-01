Advertisement

La padrona di casa di Uomini e donne, Maria De Filippi, nella stagione di quest'anno del trono classico ha voluto apportare dei cambiamenti significativi nella tipologia di scelta. Infatti la redazione del programma pomeridiano di Canale 5, farà avvenire tutte le cinque scelte dei tronisti in prima serata [VIDEO]: in primis si era parlato solo dei tronisti Ivan e Andrea Cerioli, per poi successivamente cambiare idea ed usare questo nuovo metodo anche per Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni e Teresa Langella.

Naturalmente questa decisione di Maria De Filippi è stata molto ponderata, visto che andare in prima serata su Canale 5 non è facile visto il pubblico differente rispetto a quello abituale nella fascia pomeridiana.

Detto ciò, il giornalista Davide Maggio tramite i suoi profili social ha fatto sapere quando secondo lui inizieranno le puntate delle scelte dei cinque tronisti.

Uomini e Donne puntate serali: secondo Davide Maggio le scelte dei tronisti inizieranno a febbraio

Come anticipato nel paragrafo sovrastante, il programma di Uomini e Donne si sta evolvendo con alcuni cambiamenti che potrebbero piacere molto ai fan della trasmissione di Maria De Filippi. Infatti, stando alle indiscrezioni pubblicate da Davide Maggio, la scelta dei cinque tronisti si avvicina: precisamente secondo il giornalista Lorenzo, Luigi, Teresa, Ivan e Andrea faranno la loro scelta già nel mese di febbraio su Canale 5, ovviamente come anticipato già da diverse settimane con alcune puntate speciali di Uomini e Donne in prima serata.

Trono classico spoiler: le scelte dei cinque tronisti avverranno in un castello

Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne [VIDEO] delle puntate serali sulla scelta dei tronisti, i cinque protagonisti faranno la loro scelta in un castello. Naturalmente sarà una location bellissima: sul web infatti è trapelato che le scelte oltre ad avvenire in un castello saranno organizzate tutte nei minimi dettagli, con i genitori del tronista posizionati in una sala, poi in altre due sale diverse ci saranno le due corteggiatrici con le rispettive famiglie ed amici.

A quel punto il tronista dovrà recarsi nella sala della corteggiatrice che non sceglierà, per poi successivamente scrivere un biglietto e recapitarlo alla corteggiatrice che invece deciderà di scegliere. Successivamente, quest'ultima si dovrà recare nella sala principale per comunicare al tronista la sua decisione.