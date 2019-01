Advertisement

Giunge al termine la Lotteria Italia 2018-19. Stasera si terrà la fatidica estrazione finale del celebre concorso a premi che, anche quest'anno, ha attirato l'attenzione di un cospicuo numero di Italiani. Complessivamente, infatti, sono stati quasi sette milioni i biglietti che sono stati venduti nel corso di questi mesi, complice anche l'abbinamento del concorso alla trasmissione I Soliti Ignoti condotta da Amadeus su Raiuno, che questa sera condurrà uno speciale a partire dalle 20.35 durante il quale verranno assegnati i premi della prima categoria. [VIDEO]

Estrazione Lotteria Italia 2018-19 oggi: la diretta su Raiuno in prima serata

Possiamo svelarvi, infatti, che nel corso della diretta speciale che andrà in onda fino a circa le 23.40 dei Soliti Ignoti legata alla Lotteria Italia scopriremo quali saranno i biglietti fortunati della prima categoria e, in particolar modo, il primo premio in assoluto che, come da tradizione, è del valore di 5 milioni di euro.

Sarà possibile seguire l'estrazione finale della Lotteria anche in streaming online, grazie all'applicazione free RaiPlay, la quale vi permetterà di seguire lo speciale dei Soliti Ignoti in diretta comodamente da uno dei vostri dispositivi mobili, senza dover ricorrere per forza al computer di casa oppure al televisore.

Dove controllare i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2018-19

Ma dove si possono verificare i biglietti vincenti della [VIDEO] Lotteria nel caso in cui questa sera non sia possibile seguire lo speciale di Amadeus in diretta su Raiuno? Vi informiamo che sarà possibile controllare online i biglietti accedendo direttamente al sito ufficiale dei Monopoli di Stato e cliccando nell'apposita sezione dedicata alla Lotteria Italia di quest'anno. Qui si avrà la possibilità di controllare tutti i biglietti estratti della prima categoria, ma anche quelli di seconda e terza categoria. Il maggior numero di biglietti, quest'anno, è stato venduti nella Capitale e, in generale, nella regione Lazio: nonostante il calo complessivo dei ticket che sono stati staccati, Roma mantiene il suo primato. Lo scorso anno la dea bendata baciò la città di Anagni dove venne acquistato il fortunatissimo biglietto del valore di 5 milioni di euro.

Il dato che maggiormente colpisce, però, è quello dei premi che non sono stati mai riscossi: dal 2002 ad oggi sono più di 28 milioni, soldi rimasti nelle casse dello Stato.