Il rapper Fedez sta trascorrendo la luna di miele insieme alla sua dolce metà Chiara Ferragni, ma i festeggiamenti sono doppi perché ha un altro motivo per omaggiare le sue vacanze.

La carriera del cantante Fedez è tutta in discesa infatti continua ad ottenere delle ottime soddisfazioni con i suoi singoli. L’ultima canzone 'Che ca..o ridi?' è stata realizzata insieme a Tedua e Trippie Redd ed ha raggiunto il primo posto di Spotify.

Dopo la pubblicazione il singolo, secondo brano estratto dall’album “Paranoia Airlines”, ha già conquistato le classifiche virtuali di iTunes nel giro di poche ore.

Il rapper che è sempre attivo su tutti i social, ha voluto ringraziare i suoi fan con uno scatto fotografico dove appare sorridente durante il suo viaggio di nozze insieme a Chiara Ferragni.

Fedez festeggia alle Maldive il suo successo

Il singolo “Che ca..o ridi?” ha ottenuto subito un’enorme successo arrivando nel giro di poco tempo ai primi posti di iTunes e Spotify e per il cantante sono dei giorni di enorme soddisfazione sia per la vacanza insieme all’influencer Chiara Ferragni ma anche per la sua carriera musicale.

La coppia di sposini si è concessa una vacanza Oltreoceano in coincidenza con le vacanze di Capodanno per vivere una bellissima esperienza dopo esser diventati marito e moglie a Noto lo scorso 1 settembre.

Sono dei giorni davvero felici per la coppia Ferragnez e ci tengono ad aggiornare continuamente il loro profilo Instagram; infatti il rapper dopo aver saputo della notizia del successo singolo appena uscito, ha subito postato una divertente storia per ringraziare i suoi fan: “Grazie a voi da me e ai piedi magici della Ferragni”.

Chiara Ferragni in lacrime per il gesto di Fedez

I Ferragnez nonostante siano in viaggio di nozze continuano a postare sui social foto e video della loro vacanza alle Maldive facendo sognare i follower per le immagini incantevoli, un luogo da sogno dove di certo non sono mancate le forti emozioni.

Fedez non finisce mai di stupire la sua Chiara tanto da falla commuovere, l’influencer si trovava a cena con il marito dove l’ha portata in un magnifico ristorante sottomarino Fedez ha dedicato la canzone che è stata la colonna sonora delle loro nozze.

L’ultima foto pubblicata su Instagram infatti, non a caso li ritrae insieme nel ristorante più grande del mondo che si trova sotto il mare. In questo post il rapper inserisce una didascalia: “E’ il posto ideale per chi decide di fare una proposta di matrimonio”.

Chiara colta di sorpresa ha pianto di gioia per il gesto del tutto inaspettato: per lei il ricordo delle nozze suscita ancora una forte emozione come il primo giorno, tanto da farla commuovere all'interno ristorante.