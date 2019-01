Advertisement

Il 2019 si è aperto nel migliore dei modi per il cantante portoricano Ricky Martin, il quale ha improvvisamente annunciato sulla sua pagina ufficiale Instagram di essere diventato papà per la terza volta. L'artista ha postato una foto molto emozionante, nella quale stringe le manine della sua bambina e, manco a dirlo, lo scatto ha fatto subito il giro del web [VIDEO], finendo sulle prime pagine dei siti di Gossip di tutto il mondo.

È nata la terza figlia di Ricky Martin: si chiama Lucia

Per Ricky Martin si tratta del terzo figlio, ma in questo caso è il primo avuto con il marito Jwan Yosef, l'artista siriano che ha fatto breccia nel cuore del cantante.

I due hanno svelato anche il nome della piccola, che hanno scelto di chiamare Lucia: dunque anche in questo caso si tratta di un nome italiano, così com'è accaduto per gli altri due figli dell'artista, i gemellini Matteo e Valentino.

Nel suo toccante post pubblicato poco dopo la mezzanotte di ieri su Instagram, allo scoccare del 2019, l'interprete di "Livin' la vida loca" ha ammesso che questo per lui è stato indubbiamente un Natale speciale, avendo avuto la possibilità di stringere tra le braccia la piccola Lucia.

"Sia i suoi fratelli che Jwan e io siamo completamente innamorati della nostra bambina e grati di poter iniziare questo 2019 con il miglior regalo che potessimo ricevere, il dono della vita", ha scritto il cantante di pop latino sul suo profilo ufficiale. Nello scatto che ha accompagnato l'annuncio, Ricky Martin e Jwan Yosef si sono immortalati mentre stringevano le piccole mani della loro figlioletta. Il post è stato poi ricondiviso su Instagram anche dall'artista siriano e, nel giro di poche ore, è stato raggiunto da migliaia di commenti.

Ricky Martin: 'Vorrei una grande famiglia'

Sono stati davvero in tanti a fare gli auguri a Ricky Martin e al marito per il bel dono di vita che hanno ricevuto per il nuovo anno e per la grande felicità che stanno provando in questo momento. La coppia, dunque, attualmente conta tre figli [VIDEO]: infatti con loro vivono anche i due gemellini di 9 anni che il cantante ha avuto in precedenza per esaudire il suo grande sogno di poter diventare padre.

Del resto, lo stesso Ricky Martin qualche tempo fa aveva dichiarato in un'intervista che, subito dopo il matrimonio con Yosef, insieme si sarebbero adoperati per allargare ulteriormente la famiglia. L'artista portoricano, infatti, in quell'occasione aveva rivelato che gli piacerebbe avere altre quattro coppie di gemelli, e chissà che nei prossimi anni non riesca ad avverare questo suo dolcissimo desiderio.