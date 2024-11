Cruz devasterà la sua stanza in preda alla disperazione quando scoprirà che Manuel partirà per la guerra, nelle prossime puntate de La Promessa. Le anticipazioni rivelano che la marchesa avrà una reazione incontrollata e, con una sedia, romperà le finestre della camera. "Mio figlio no", urlerà in lacrime, temendo di perderlo per sempre. Per la prima volta, emergerà un lato disperato e tenero di Cruz, che fino a questo momento si è sempre mostrata come una donna glaciale.

L'annuncio di Curro alla famiglia Lujan

La scelta di Curro di partire per la guerra arriverà come un fulmine a ciel sereno per la famiglia Lujan.

Manuel, Martina e Jana proveranno in tutti i modi a fare cambiare idea al signorino, che sarà irremovibile. Anche Alonso pregherà Curro di riflettere bene, prima di prendere una decisione così importante, mentre Cruz e Lorenzo si diranno fieri del ragazzo disposto a morire per la patria. La possibilità che Curro vada in guerra devasterà Martina, che, pur avendo vissuto le ultime settimane distante dal ragazzo, continuerà a nutrire per lui un grande amore. La ragazza parlerà con Manuel: secondo lei potrebbe essere l'unico in grado di fargli cambiare idea. Il marchesino dirà a Martina che il ragazzo ha deciso, ma le spiegherà che può stare tranquilla perché è tutto sotto controllo. Martina non riuscirà a capire, ma, quando chiederà altre spiegazioni, Manuel le dirà che può fidarsi di lui.

All'arrivo di Catalina, il marchesino si limiterà a dire che tutto andrà per il meglio e abbraccerà sua sorella e Martina, che saranno sorprese dal suo comportamento.

Il commovente addio di Jana a Manuel e la speranza di un futuro migliore

Il comportamento misterioso di Manuel verrà spiegato subito dopo, quando il marchesino incontrerà Jana.

Tra i due ci sarà un addio molto commovente e si capirà che Manuel è pronto a partire in guerra per proteggere la vita Curro. "Al mio ritorno ci sposeremo e saremo felici", dirà Manuel a Jana che, in lacrime, non potrà fare altro che sostenere la scelta del ragazzo. Il giorno seguente ci sarà un pessimo risveglio per Cruz, che riceverà la visita di Alonso nella sua stanza.

"Curro ha lasciato La Promessa", dirà l'uomo con tono dispiaciuto e preoccupato. La marchesa consolerà suo marito dicendogli che sicuramente Curro tornerà sano e salvo, ma Alonso non tratterrà le lacrime. Appena il marchese andrà via, Cruz avrà il sorriso sulle labbra, soddisfatta di essersi liberata finalmente di suo nipote, ma per lei arriverà una notizia devastante. Troverà una lettera che la getterà nel più totale sconforto. Cruz scoprirà che Manuel è partito per la guerra e la sua reazione sarà inimmaginabile. Avrà una forte crisi di pianto e inizierà a devastare tutta la stanza, in preda al dolore. Cruz lancerà tutti gli oggetti contro il muro, poi prenderà una sedia e romperà la finestra continuando a urlare in lacrime: "Mio figlio no".

Per la prima volta emergerà il lato più tenero e disperato di Cruz, che, fino a questo momento, si era lasciata andare raramente a qualche emozione.

Il piano contro Curro non ha funzionato

Nelle puntate in onda attualmente in Italia, Cruz ha visto andare in fumo il suo piano per sbarazzarsi di Curro. Aveva organizzato, con l'aiuto di Lorenzo, una battuta di caccia, in cui suo nipote avrebbe dovuto perdere la vita, facendo passare tutto per un incidente. Il piano sembrava essere sul punto di funzionare, ma il sicario ha colpito sia Curro che Feliciano e alla fine ha avuto la peggio il figlio di Petra. Curro ha passato dei momenti molto difficili, ma alla fine è riuscito a salvarsi e adesso si è ripreso completamente.