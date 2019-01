Annuncio

Prime notizie confortanti su Francesco Chiofalo arrivano direttamente dall'ospedale San Camillo di Roma, dove l'ex di Uomini e donne è stato sottoposto nella giornata di ieri ad un delicato e complesso intervento chirurgico per l'asportazione di un tumore al cervello. L'operazione è perfettamente riuscita [VIDEO] fanno sapere i sanitari, e subito dopo aver ripreso conoscenza 'Lenticchio' ha voluto rassicurare i numerosissimi fan tramite una foto pubblicata sui social.

Francesco Chiofalo, operazione riuscita: 'Ce l'ho fatta, sto bene'

L'ex protagonista di Uomini e Donne e Temptation Island ce l'ha fatta, come dallo stesso testimoniato sui social subito dopo essersi risvegliato dall'anestesia.

'Ce l’ho fatta, sto bene' le parole di Chiofalo, che rassicurano tutti coloro che in queste ultime settimane si erano stretti al giovane 29 enne dopo la scoperta del tumore al cervello.

Una operazione rischiosa e complessa durata circa dieci ore, ma che sembra essere perfettamente riuscita, così come dichiarato dallo staff dell'ospedale San Camillo di Roma. La grande paura sembra quindi passata ed ora Francesco può ritornare a sorridere e ricominciare una vita nuova, ricca di sogni e speranze.

L'ex di Temptation Island torna sui social dopo l'operazione al cervello

Poco prima di Natale l'annuncio choc di Francesco Chiofalo ha fatto il giro del web ed in tanti si sono stretti a lui in un momento difficile della sua vita. La scoperta del tumore al cervello ha inevitabilmente gettato nell'angoscia l'ex tentatore di Temptation Island anche in vista dell'operazione a cui doveva sottoporsi. Un intervento che, come spiegato dal giovane sempre tramite social, vedeva un alto rischio di rimanere paralitico, cecità e quant'altro.

Nulla di tutto ciò è avvenuto e la migliore testimonianza del buon esito dell'operazione [VIDEO] è l'immagine di Francesco che seppur da un letto di ospedale, tranquillizza tutti coloro che gli vogliono bene e che l'hanno sostenuto in tutto il suo percorso. Da fonti ospedaliere veniamo a sapere che il tumore benigno è stato asportato dal responsabile del reparto di neurochirurgia e che Francesco si trova ancora nel reparto di terapia intensiva in attesa che venga sciolta la prognosi, presumibilmente nelle prossime ore.

Non resta ora che attendere ulteriori notizie direttamente dall'ex protagonista di Uomini e Donne e Temptation Island che avrà tutto il tempo per tornare a sorridere alla vita dopo la grande paura di queste ultime settimane.