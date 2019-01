Advertisement

Simona Ventura non sarà al timone di Temptation Island Vip, dopo aver condotto con successo la prima edizione del programma. Stando alle indiscrezioni di questi giorni, infatti, la nota conduttrice si appresta a lasciare Mediaset ed a tornare in Rai. Sembrerebbe che una scelta di cuore, oltre che professionale, l'abbia spinta verso il ritorno alle origini. Al suo posto, l'isola delle tentazioni potrebbe avere una conduzione inedita. Gli ultimi rumors indicano Valeria Marini come possibile candidata.

Ovviamente non c'è nulla di ufficiale, si tratta soltanto di indiscrezioni.

Il futuro televisivo di Simona Ventura

Simona Ventura sarà al timone della prossima edizione di "The Voice of Italy", trasmissione in onda su Rai 2, in prima serata.

Il noto giornalista ed esperto di gossip Davide Maggio sarebbe stato il primo a dare notizia di questa collaborazione tra la Ventura ed il talent-show, ma successivamente l'indiscrezione è stata confermata anche dal Messaggero.

Ma non sarebbe l'unico programma Rai che la vedrebbe al timone. In progetto ci sarebbe anche un clamoroso ritorno: si tratterebbe di "Quelli che il Calcio", una trasmissione alla quale la carriera della Ventura è legata a doppio filo e che, attualmente, è condotta dalla famosa coppia Luca e Paolo, ex di Camera Caffè e da Mia Celan. La conduzione del celebre ed ironico salotto calcistico la vedrebbe protagonista in un duello di share tutto targato Rai con Mara Venier che, come noto, conduce Domenica In da lei riportata quest'anno ad ascolti di altissimo livello. Oltretutto, sembra che non corra buon sangue tra Simona e Mara, tanto da essere definite 'ex amiche'.

Valeria Marini possibile nuova conduttrice di Temptation Island Vip

Dando ormai per scontato il ritorno della Ventura in Rai, cosa ne sarà del famoso programma "Temptation Island Vip [VIDEO]"? Per sostituire Super Simo, il noto settimanale Spy avrebbe 'lanciato' un nome piuttosto noto della Tv italiana. I rumors parlano di una conduttrice "stellare" e, da qui, l'indizio è assolutamente complice della risposta al quesito. Si starebbe parlando di Valeria Marini.

Il reality delle tentazioni sarà pronto ad ospitare una conduttrice così vivace come la Marini? Non sarebbe sicuramente la sua prima esperienza da conduttrice, anzi, eppure la curiosità di vedere come se la cavererebbe nuovamente all'opera è tanta. Sarà una sorpresa per Temptation Island Vip [VIDEO], ma soprattutto per i tespettatori italiani.