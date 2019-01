Advertisement

Da quando qualche settimana fa Francesco Chiofalo ha annunciato sui social di avere un tumore al cervello [VIDEO], in molti si sono stretti a lui soprattutto attraverso il web, inviando messaggi di auguri e di incoraggiamento per la delicata operazione a cui si dovrà sottoporre il giovane 29enne. Proprio nel tardo pomeriggio di ieri, Francesco ha comunicato tramite Instagram di essere ricoverato nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale San Camillo di Roma, in attesa dell'intervento che dovrebbe avvenire mercoledì, 9 gennaio.

Il dramma di Chiofalo, l'operazione prevista per il 9 gennaio

Intorno alle 18,30 di ieri, 7 gennaio, Francesco Chiofalo ha volto informare tutti i sui fan e tutte le persone che gli sono state vicine in questo delicato momento, di essere entrato in ospedale, dove oggi effettuerà ulteriori esami clinici.

Se tutto andrà bene, nella giornata di mercoledì, 9 gennaio, Francesco verrà operato; un intervento complesso che, come annunciato, durerà circa 18 ore ed a seguito del quale il giovane potrebbe rischiare anche la cecità, la paralisi e quant'altro. La speranza che tutto vada bene c'è e non abbandona l'ex protagonista di Uomini e donne e Temptation Island, anche se la paura è comunque tanta.

Le parole di Chiofalo prima dell'intervento al cervello: 'Tutto andrà bene'

L'annuncio choc di Chiofalo su Instagram subito prima di Natale ha messo in subbuglio il popolo dei social e non solo. Molti i messaggi di incoraggiamento giunti al giovane 29enne dal mondo dello spettacolo e non solo. Tra i tanti anche quello di Fabrizio Corona e di Filippo Bisciglia e da tanti personaggi del mondo di Uomini e donne e Temptation Island.

Da quel giorno sono passate alcune settimane durante le quali l'ex tentatore ha sempre tenuto aggiornati i suoi followers su quanto stava accadendo, soffermandosi anche sulla pericolosità dell'operazione a cui si dovrà sottoporre per la rimozione del tumore [VIDEO]. Normale che Francesco sia spaventato da ciò che lo aspetta, ma negli ultimi post compare la frase 'tutto andrà bene'. Un augurio che si fanno tutti i suoi cari, gli amici e il mondo dei social che si sono stretti più che mai attorno al giovane che è spaventato sì, ma speranzoso di riuscire a sconfiggere il male che lo ha colpito. Speranzosi di vederlo quanto prima darci notizie direttamente dal suo profilo Instagram, non resta che fare un grande in bocca al lupo a Francesco per la grande sfida che lo attende nelle prossime ore.