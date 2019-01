Advertisement

Advertisement

Belen Rodriguez ha deciso di trascorrere le vacanze di Capodanno in argentina insieme alla sua famiglia ed ai suoi amici più cari. La showgirl ha condiviso sui suoi social numerosi momenti della sua vacanza, specie le foto in cui ha potuto sfoggiare il suo fisico scultoreo. Nelle ultime ore, però, sta circolando in rete un pettegolezzo molto interessante, ovvero quello secondo cui tra la modella e conduttrice argentina e il calciatore Ezequiel Lavezzi ci sia un flirt in corso.

Il gossip è stato diffuso dal settimanale [VIDEO]"Chi", diretto da Alfonso Signorini, il quale sarà in edicola a partire da domani 9 gennaio.

Belen e Lavezzi molto vicini in argentina: la rivista 'Chi' diffonde il pettegolezzo sul flirt

Belen e Lavezzi si conoscono da un po' di tempo ma, nel corso del soggiorno della Rodriguez in Argentina, i due si sono avvicinati sempre di più.

Advertisement

Stando a quanto rivelato sul settimanale di Signorini, pare che il gruppo di amici di Belen e quello del calciatore si siano riuniti per trascorrere del tempo insieme, durante il quale i due sono stati molto vicini, quasi inseparabili. Questo, sommato al fatto che entrambi sono tornati single al momento, ha contribuito a fomentare il Gossip in merito all'ipotetico flirt in corso.

Ma cosa sta facendo Lavezzi al momento? Adesso è un attaccante della squadra cinese Hebei China Fortune, in passato, invece, ha giocato a Genoa e poi a Napoli, successivamente è stato per quattro anni al Paris Saint Germain. Lavezzi è, inoltre, padre di un bambino, di nome Thomas, avuto da una precedente relazione conclusa da tempo. Mentre la showgirl argentina è sempre impegnata con il mondo dello spettacolo, tra la televisione e i social e, in tutto questo, deve trovare il tempo per stare accanto a suo figlio Santiago.

Advertisement

Il gossip sull'ipotetico riavvicinamento tra Belen e Stefano: la fede al dito

Quello con Lavezzi, però, non è l'unico gossip diffuso sul conto della Rodriguez negli ultimi giorni. Di recente, infatti, una foto ha fatto scatenare l'opinione pubblica. Lo scatto in questione riprende la ragazza in compagnia di Stefano De Martino mentre sorridono e si guardano con sguardi complici, ma il dettaglio più eclatante è stato l'anello sfoggiato dalla showgirl il quale aveva tutta l'aria di essere una fede. [VIDEO] Questo aveva dato adito al pensiero secondo cui tra la donna e il suo ex marito Stefano De Martino possa essere tornato il sereno. Ad ogni modo, è tutto da scoprire.