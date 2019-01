Advertisement

Advertisement

La soap opera Una vita torna lunedì 7 gennaio 2019 nel consueto orario delle 14,10 su Canale 5. Dopo le variazioni nella programmazione delle festività natalizie, la telenovela ambientata ad Acacias 38 torna quindi in onda subito dopo Beautiful e, stando alle anticipazioni, nel nuovo episodio vedremo che Simon sarà molto turbato dal ritorno dell'amata Elvira proprio nel giorno delle sue nozze con Adela. Antonito nel frattempo, confessa al padre il suo amore per Lolita e, dopo una iniziale opposizione, Ramon sembrerà accettare e perdonare nuovamente il figlio.

Trama Una Vita del 7 gennaio 2019: Elvira è tornata ad Acacias, cosa farà Simon?

Dopo l'appuntamento domenicale, la soap Una Vita ci attende anche lunedì 7 gennaio 2019 con un nuovo e avvincente episodio.

Advertisement

In questa puntata vedremo che il quartiere di Acacias sarà in subbuglio per l'improvviso e inaspettato ritorno di Elvira. La Valverde, che tutti credevano morta, è ricomparsa proprio al termine della cerimonia nuziale di Simon e Adela [VIDEO]. Il Gayarre, che non ha mai dimenticata la sua amata, è però ora un uomo sposato e per tale motivo sarà molto turbato dal ritorno di Elvira. La giovane, secondo gli spoiler, sta riprendendo le forze a casa dei Palacios con le amorevoli cure di Maria Luisa. Cosa succederà ora a Simon, Adela ed Elvira? Non resta che attendere le prossime anticipazioni per scoprire come si evolverà la vicenda.

Anticipazioni Una Vita, Antonito si fidanza con Lolita

Grandi novità non solo per Simon ed Elvira, ma stando alla trama del 7 gennaio, anche per Antonito e Lolita.

Advertisement

Come abbiamo visto negli ultimi episodi, Antonito è riuscito a confessare a Ramon di essere innamorato della domestica e di volersi fidanzare con lei. Come ci si aspettava, il Palacios non ha preso bene la notizia, salvo poi tornare sui suoi passi. Secondo le anticipazioni di Una Vita vedremo che Ramon deciderà ancora una volta di perdonare il figlio [VIDEO], permettendogli di fare ritorno a casa. A causa del fidanzamento tra Antonito e Lolita penserà di far cambiare lavoro alla domestica, ma troverà l'opposizione di Trini, contraria al licenziamento della ragazza. Guai seri anche per la famiglia Alday dove Samuel è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale dopo la lite con il fratello. Gli spoiler ci rivelano che Ursula approfitterà ancora una volta della situazione e incolperà Diego per quanto accaduto. Nuovi episodi di Una Vita attendono gli affezionati telespettatori anche nei prossimi giorni e non resta che seguire le anticipazioni per scoprire cosa accadrà nel quartiere di Acacias.