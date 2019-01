Advertisement

Nonostante il Grande Fratello Vip sia finito da un mese, i suoi protagonisti continuano a far parlare di loro. In particolare, Jane Alexander e Ignazio Moser. Se l'attrice inglese ha detto di credere all'amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi, il fidanzato di Cecilia Rodriguez si è infortunato alla mano mentre stava pattinando in vacanza.

Jane Alexander cambia opinione su Francesco e Giulia

Jane Alexander torna a far parlare di sé dopo aver recentemente dichiarato di non essersi pentita di aver lasciato Gianmarco [VIDEO]per Elia Fongaro.

Oggi, l'attrice italo-inglese ha rilasciato un'intervista radiofonica al programma Radio Radio, dove ha parlato della fine della sua storia con Gianmarco e su Giulia Salemi e Francesco Monte.

Scendendo nel dettaglio, l'ex gieffina ha detto di aver cambiato opinione sul modello e l'influencer italo-persiana. L'attrice 46enne, infatti, ha dichiarato di credere alla storia d'amore tra Francesco e la Salemi dopo averli visti sempre più complici su Instagram, nonostante non ci avesse scommesso una lira su di loro. Inoltre ha espresso queste testuali parole: ''Non avrei aspettato così tanto tempo se fossi stata in loro e non avessi avuto vincoli", tanto da augurare loro ogni bene.

Poi è tornata a parlare di Gianmarco Amicarelli, tanto da rivelare che avevano già dei problemi prima di entrare nell'abitazione di Cinecittà. Una consapevolezza che è diventata certezza quando Gianmarco le ha fatto la richiesta di matrimonio urlando con il megafono. Un gesto folle, definito da Jane ''una mancanza di rispetto''.

Ignazio Moser si è infortunato alla mano

Se Jane ha detto aver cambiato opinione su Francesco e Giulia, Ignazio Moser è stato protagonista di uno spiacevole incidente mentre era in vacanza sulla neve in compagnia di Cecilia Rodriguez. A tal proposito, la coppia insieme da un anno ha dichiarato che il matrimonio non è nella lista dei loro principali desideri [VIDEO], sebbene pensino di allargare al più presto la famiglia.

Oggi, Ignazio ha aggiornato il suo profilo Instagram, dopoché i fans si erano indispettiti a causa della sua assenza. Ma ecco che una foto ha fatto chiarezza su cosa ha costretto il bel trentino a stare lontano dai social network. Nel dettaglio, il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha mostrato la foto del mignolo steccato corredata da questa didascalia: ''Il pattinaggio non è il mio forte". Un piccolo incidente durante una giornata spensierata sulle piste di pattinaggio insieme a Cechu e Jeremias, che potrebbe partecipare alla nuova edizione dell'Isola dei Famosi.