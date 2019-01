Advertisement

Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le trame delle puntate appena andate in onda in Spagna si soffermano su Fernando Mesia e Maria Castaneda, interpretati da Carlos Serrano e Loreto Mauleon. I due ex coniugi, infatti, torneranno ad essere molto complici dopo il salvataggio di Esperanza e Beltran, tanto da presupporre un loro ritorno di fiamma.

Il Segreto: Fernando salva i figli di Maria

Maria Castaneda e Fernando Mesia diventeranno nuovamente i protagonisti delle puntate spagnole de Il Segreto.

Come anticipato, l'ex coppia si troverà sotto lo stesso tetto dopo la scompara misteriosa di Donna Francisca ed il rapimento di Alfonso e Emilia. Gli spoiler annunciano che Maria attraverserà una grave crisi coniugale con Gonzalo.

Malesseri che si accentueranno quando il figlio diabolico del defunto Olmo Mesia salverà Esperanza e Beltran, precipitati in una profonda grotta [VIDEO] dopo l'incidente in auto. Un salvataggio che metterà in pericolo la vita del Mesia, tanto che Maria dimostrerà di essergli riconoscente a vita. D'altro canto, Donna Francisca, tornata nel frattempo alla Villa, giurerà di non torcere un capello al suo 'nemico' dopo il ritrovamento dei bambini. La moglie di Gonzalo, nel frattempo, si convincerà che Fernando sia diventato buono, tanto da essere in ansia per le sue precarie condizioni di salute.

Il Segreto, anticipazioni: ritorno di fiamma tra Fernando e Maria

Le anticipazioni de Il Segreto, in onda ad inizio gennaio in Spagna, svelano che la figlia di Alfonso comincerà a sentirsi in debito per quello che è accaduto a Fernando.

Quest'ultimo, infatti, resterà per giorni tra la vita e la morte [VIDEO] dopo essere stato sopraffatto dalla stanchezza durante l'incredibile salvataggio dei figli di Gonzalo. Fortunatamente Fernando riaprirà gli occhi prima del previsto tanto da chiedere perdono all'ex moglie. Proprio quest'ultima comincerà a nutrire un sentimento nei suoi confronti. Un atteggiamento di riconoscenza che manderà su tutte le furie la moglie di Raimundo Ulloa, che non vuole assolutamente il loro ritorno di fiamma. Gonzalo, nel frattempo, tornerà per l'ultima volta a Puente Viejo. Qui saluterà serenamente Maria dopo aver ringraziato Fernando per aver messo in salvo i suoi adorati figli. Infine Maria deciderà che questi ultimi debbano crescere nel paesello sotto la guida di Adela. Come evolverà la storia? Le prossime anticipazioni lo sveleranno.