Ieri domenica 17 febbraio è andata in onda in prima serata il primo episodio della nuova serie televisiva di Canale 5 ''Non Mentire'' con i protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano, prodotta da Francesca Cima, Nicola Giuliano e Carlotta Calori. La fiction italiana, che è il remake della serie britannica ''Liar'' è composta da tre episodi, gli ultimi due verranno trasmessi rispettivamente domenica 24 febbraio e domenica 3 marzo.

La trama di 'Non Mentire'

La serie è ambientata a Torino e racconta la vita di Laura, stimata insegnante di un liceo che al momento è single in quanto ha da poco terminato la sua relazione con Tommaso. Nel frattempo, però, un noto chirurgo Andrea, il padre di uno dei suoi studenti, le chiede di uscire con lui.

Lei accetta e la serata scorre in modo gradevole, se non fosse che accadrà qualcosa di imprevedibile che cambierà per sempre le loro vite con tremende ripercussioni anche sulle loro famiglie.

Riassunto del primo episodio di 'Non Mentire'

Andrea e Laura si incontrano per la prima volta davanti la scuola dove lei lavora, dove l'uomo riesce a strapparle anche un appuntamento. La serata dell'incontro, che è poi trascorsa in modo tranquillo e piacevole, finirà a casa di Laura. La mattina dopo, però, la donna si risveglia notevolmente turbata e convinta di esser stata violentata dall'uomo e confessa a sua sorella Caterina che vorrebbe denunciarlo.

Nel frattempo Andrea, ignaro dei pensieri della donna, racconta al suo collega Nicola che avrebbe il desiderio di rivederla presto.

Caterina è decisa ad aiutare la sorella e decide di incontrare Tommaso di nascosto, poiché è un poliziotto. Nella sua confessione Laura incontra parecchia diffidenza, soprattutto da parte dei due ispettori, Mandelli e Alajmo, che non hanno abbastanza prove per confermare ciò che sostiene la donna e rimangono dubbiosi e incerti. Andrea è sconvolto per le accuse della donna e cerca chiarimenti al telefono. Infine nella vita di Laura sta per entrare un uomo che fa parte del suo passato, Donato, che scombussolerà gli eventi.

Anticipazioni della seconda puntata di 'Non Mentire'

Nel primo episodio di ''Non Mentire'' andato in onda ieri 17 febbraio, Laura ha accusato Andrea, stimato chirurgo, di violenza sessuale.

Nella seconda puntata che verrà trasmessa domenica 24 febbraio, continueranno le accuse della donna nei confronti di Andrea, che sembreranno però infondate e quasi impossibili da far credere agli altri, in quanto l'uomo oltre ad essere alquanto affascinante e un bravo padre, sembrerebbe essere anche una persona molto affidabile e corretta agli occhi di molti. Andrea dovrà comunque ricorrere ad ogni mezzo per evitare che la sua vita tranquilla vada in pezzi dopo le brutte accuse a suo carico. Laura, infatti, sembrerà molto risoluta a voler portare avanti la sua causa e far sapere a tutti la verità che lei stessa sostiene. La donna scaverà nel passato dell'uomo con l'aiuto del suo ex fidanzato Tommaso, che è appunto un poliziotto. Nel frattempo Andrea scoprirà che proprio Tommaso avrebbe una relazione clandestina con Caterina, la sorella di Laura.