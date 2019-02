Annuncio

Ennesimo colpo di scena sulle spiagge dell'Isola dei Famosi, dove abbiamo visto che nel corso delle ultime ore, la bella Ariadna Romero è scoppiata in lacrime dopo una battuta a sfondo sessuale di Jeremias Rodriguez, che evidentemente l'ha un po' turbata. La modella, infatti, non ha saputo trattenere le lacrime, temendo che da fuori quella battuta di Jeremias potesse essere strumentalizzata e fraintesa dalla persona con la quale si sta frequentando.

La battuta hot di Jeremias che fa scoppiare in lacrime Ariadna

Nel dettaglio, infatti, dalle immagini del daytime dell'Isola dei Famosi trasmesso oggi pomeriggio su Canale 5, abbiamo visto che Jeremias, di punto in bianco, rivolgendosi verso Ariadna le ha chiesto se le andasse di 'sco....'.

'Vuoi sco.... ha chiesto il fratello di Belen alla modella, senza troppi mezzi termini, aggiungendo poi 'Ma io non sto dicendo tra me e te, io sto parlando di voglia'.

Una battuta che tuttavia ha fatto stare male la povera Ariadna, la quale in un primo momento è rimasta senza parole di fronte alla domanda posta da mister Rodriguez sull'Isola, dopodiché in lacrime ha confessato che sta conoscendo una persona fuori dall'Isola e temeva che tale battuta di Jeremias potesse essere fraintesa.

Lo stesso Rodriguez, dopo poco in un confessionale, ha ammesso di aver sbagliato a farle quella battuta. 'Siamo culture diverse e a volte facciamo fatica a capirci', ha chiosato il ragazzo.

Scoppia la passione all'Isola dei Famosi tra Jeremias Rodriguez e Soleil

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione tra Ariadna e Jeremias, vi diciamo che il fratellino di Belen e Cecilia in questi primi giorni di permanenza sull'Isola si è fatto già notare abbastanza, soprattutto per il suo flirt in corso con la bella Soleil Sorge, un'ex protagonista di Uomini e Donne.

Dopo un inizio di frequentazione alquanto timido, ecco che tra Jeremias e Soleil è scoppiata definitivamente la passione e i due si sono lasciati andare a dei super-baci appassionanti in spiaggia.

Insomma si può dire che sull'Isola dei Famosi di quest'anno sia nata già la prima coppia ufficiale. A quanto pare, però, già prima della partecipazione al Reality Show, i due si sentivano tramite messaggi sui social, così come è stato svelato sull'ultimo numero del settimanale 'Spy', dove sono state pubblicate le conversazioni piccanti che ci sono state tra Jeremias e Soleil prima dell'inizio di questa avventura in Honduras.