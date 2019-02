Annuncio

Ci saranno diversi colpi di scena nelle puntate de Il Paradiso delle signore in onda da lunedì 11 a venerdì 15 febbraio su Rai 1 nella fascia pomeridiana.

Le anticipazioni al 15 febbraio

Al Paradiso persistono gli scontri tra Marta e Vittorio a causa della gestione del Market. Al grande magazzino fa il suo ingresso l'attraente e affascinante Lisa Conterno, rappresentante di biancheria intima. Intanto Federico prende coraggio e ammette alla madre il suo vero andamento universitario. Nel frattempo, Tina inizia a pensare di non essere poi così convinta del programma di insegnamento di Sandro Recalcati, la stessa inizia così ad indagare sull'enigmatica cantante unita al passato del discografico, rischiando, però, di distruggere il rapporto con l'uomo.

Silvia accusa Roberta

Silvia accusa Roberta di avere un brutto ascendente su suo figlio Federico. Nel frattempo, al Paradiso delle signore le Veneri 'lottano' per la copertina del catalogo del Paradiso Market, ma alla fine vince Gabriella. Intanto Vittorio prende la decisione di inserire nel catalogo del Paradiso Market i prodotti di Lisa Conterno, ma Marta non è convinta dell'idea, poiché non si fida molto della nuova venditrice e prova quindi a dissuaderlo, anche se l'uomo cerca di tranquillizzarla.

Inoltre Riccardo si scontra con Umberto, poiché pretende che il figlio che aspetta da Nicoletta faccia anche lui parte degli eredi del patrimonio di famiglia.

Oscar svela il suo segreto

Oscar si reca da Silvia e decide di confessarle il suo segreto, ossia di essere il marito di Clelia Calligaris.

Nel frattempo Gabriella si rifiuta di posare in intimo e Vittorio, quindi, chiede a Lisa di sostituirla. Al Paradiso Clelia ha una crisi di nervi, poiché Oscar è troppo presente al magazzino, tanto che Luciano è costretto a chiamare addirittura un medico per risolvere la spinosa situazione. Nicoletta fa un incontro improvviso, e nello stesso momento Andreina cerca di allontanare in modo energico Umberto e Adelaide. Per terminare, il discografico Sandro Recalcati suggerisce un'idea a Tina, ovvero quella di esibirsi al Circolo per la festa ormai prossima in occasione di San Valentino.

Ricordiamo ai fan che la soap opera italiana Il Paradiso delle signore, diretta da Monica Vullo, va in onda da lunedì a venerdì su Rai 1 alle 15:30.

Per adesso non rimane che aspettare le anticipazioni delle prossime puntate.