Durante l'ultima puntata del talent show "Amici di Maria", andata in onda sabato 27 aprile su Canale 5, le sorprese non sono mancate. Il giudice speciale di questa nuova edizione di Amici è la cantante Loredana Bertè, che nelle ultime puntate si è mostrata paladina del vero talento. Da settimane, la cantante si è battuta contro i professori della scuola, per difendere gli allievi più talentuosi dello show. Il primo evento che ha scatenato la collera di Loredana è stata l'eliminazione della cantante dei bianchi Ludovica Caniglia, a favore del cantante dei blu Jefeo. Da allora il giudice ha messo in atto un programma di scrematura dei concorrenti che, secondo il suo punto di vista, sono meno talentuosi.

Le proposte rivoluzionarie della Bertè

La prima proposta della Bertè, avvenuta in seguito all'eliminazione di Ludovica, prevedeva che la prima manche dovesse essere giudicata esclusivamente dal pubblico mediante il televoto. La seconda richiesta invece, prevedeva che Jefeo non si esibisse per tutta la durata della prima prova, così da dimostrare come la sua presenza non fosse affatto necessaria per la vittoria della sua squadra. Se la squadra blu fosse riuscita a vincere senza il contributo di Jefeo, questa sarebbe stata la prova di come il pubblico da casa fosse a favore delle decisioni prese dal giudice speciale.

Inoltre, in caso di vittoria, la Bertè avrebbe richiesto la revoca del diritto di voto dei professori.

Nelle ultime puntate, la rivoluzione messa in atto dalla Bertè stava procedendo secondo i piani. Ma nella quinta puntata dello show qualcosa è andato storto.

L'eliminazione di Valentina

Al termine della quinta puntata di Amici, l'eliminato della scuola è stata la ballerina dei blu Valentina Vernia. La sua esclusione dalla competizione ha fatto esplodere la collera della Bertè, la quale ha lanciato immediatamente sui suoi profili social una nuova richiesta rivolta contro gli autori del programma.

Il giudice speciale ha affermato di essersi pentito di aver voluto provare a ridare fiducia ai professori, che secondo il suo parere, hanno votato senza coscienza e alla ricerca di consensi da parte del pubblico. La nuova richiesta di Loredana prevede il rientro in gara di Valentina, la quale dovrà scontrarsi, nella prossima puntata che andrà in onda sabato 4 maggio, con l'avversario Mameli. Questa volta però, non saranno i professori a votare ma il pubblico da casa tramite il televoto. I professori fin dalle prime puntate del serale di Amici, si sono mostrati contrari alle richieste rivoluzionarie della cantante, e molto spesso i dibattiti tra le due parti sono sfociate in vere e proprie liti.

Non occorre fare altro che attendere la puntata di sabato prossimo per vedere come si svilupperà la vicenda.