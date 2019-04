Loredana Bertè è sicuramente la protagonista assoluta del serale di Amici 18: le sue proposte rivoluzionarie, infatti, stanno creando grande scompiglio sia tra gli addetti ai lavori che tra gli affezionati fan del talent show. Dopo che la pagina Instagram ufficiale del programma ha mostrato il ritorno in casetta di Valentina Vernia dopo l'esclusione di sabato scorso, sono stati migliaia i commenti di protesta che sono stati scritti da parte di chi non trova corretto che alla ballerina sia data un'altra chance mentre agli allievi eliminati in precedenza no.

Valentina riabbraccia Tish: Loredana la rivuole in gara

L'ennesima proposta rivoluzionaria di Loredana Bertè sta facendo molto discutere: la giurata di Amici, dopo aver assistito all'eliminazione di Valentina al termine del quinto serale, ha chiesto alla produzione che la ragazza possa aver la possibilità di tornare in gioco con un meccanismo assolutamente inedito. Secondo la cantante è giusto che sia il pubblico attraverso il televoto a decidere quale talento deve abbandonare la gara, per questo ha proposto che sabato prossimo la Vernia faccia una sfida diretta con Mameli.

Dopo che sarà reso noto il nome del vincitore di questo confronto, la giudice ha fatto sapere che succederà qualcosa di molto particolare che lei ha già scritto in due buste ben distinte (che saranno aperte solo dopo la fine di questo faccia a faccia).

A conferma del fatto che la produzione ha deciso di prendere in considerazione la richiesta avanzata da Loredana, c'è un video che è stato pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale poche ore fa. In queste immagini che stanno facendo il giro della rete, si vede Valentina rientrare nella casetta Blu con addosso una tuta rossa, sulla quale campeggia la scritta "Bertè" e un punto interrogativo.

La presenza della ballerina nel posto dove vivono i talenti della sua ex (?) squadra, può significare solo una cosa: sabato 4 maggio, Maria De Filippi comunicherà al pubblico la decisione della produzione sulla sfida diretta che ha chiesto Loredana, ma nel frattempo la ragazza studierà e si preparerà nella scuola in vista dell'eventuale confronto con Mameli.

Il pubblico non è d'accordo col reintegro di Valentina

Se Tish, Alberto e Vincenzo si sono detti felici del ritorno di Valentina in casetta, lo stesso non si può dire per gran parte dei fan di Amici: sono migliaia, infatti, i commenti di protesta che sono stati scritti sotto all'ultimo post della pagina ufficiale nei confronti della seconda chance che è stata data alla ballerina.

Il pensiero che condividono la maggior parte dei telespettatori è che è ingiusto che alla Vernia sia data la possibilità di rientrare in gara al serale mentre ad Alvis, Jefeo, Ludovica e Mowgly no.

Due pesi e due misure quelli che gli addetti ai lavori starebbero adottando nei confronti degli allievi che sono stati eliminati dalla prima alla quinta puntata: a decidere il nome del talento che doveva tornare a casa, infatti, è sempre stata l'intera commissione e mai il televoto. Come mai ora la Bertè chiede che sia la gente da casa a scegliere chi merita di più e come mai questa proposta non l'ha fatta anche quando un'allieva che lei ha sempre apprezzato come Ludovica, è stata esclusa al termine della seconda diretta?

La parola che si legge di più scorrendo tra i commenti che stanno arrivando sull'account Instagram di Amici, è "ingiustizia": come gestirà Maria De Filippi questa protesta che sta andando in scena sui social dopo la rivoluzione che Loredana ha apportato al regolamento?