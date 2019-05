Nuovo spazio dedicato alla famosa serie televisiva "Il Paradiso delle Signore", le cui trame non mancano mai di riportare intrighi, vicende sentimentali e colpi di scena. Gli spoiler riguardanti gli episodi della penultima settimana di programmazione rivelano che Marta Guarnieri scomparirà nel nulla dopo essere tornata tra le braccia di Vittorio Conti. Quest'ultimo, non riuscendo a rintracciare la donna, comincerà a nutrire dei sospetti su Andreina Mandelli e non esiterà ad affrontarla con l'intento di farsi svelare dove si trova la figlia del banchiere Umberto.

Purtroppo Marta sarà ostaggio di Luca Spinelli all'insaputa del proprietario del Paradiso.

Lisa intenzionata a lasciare Milano, Elena non si vuole più sposare

Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 6 a venerdì 10 maggio, Vittorio sarà sempre più deciso a scoprire perché la presunta sorellastra Lisa gli ha raccontato tante bugie. Quest'ultima, per non essere rintracciata da Conti, si farà aiutare da Luca per fuggire da Milano. Spinelli, per andare incontro alla richiesta della ragazza, si servirà della complicità di Andreina, chiedendole di trovare un appartamento in cui la Conterno si possa trasferire e rifugiare.

Luciano, intanto, consiglierà a Vittorio di fare il possibile per ritornare con Marta. Tina si rifiuterà di partecipare al matrimonio del fratello Antonio con Elena, allo scopo di convincere la madre Agnese ad accettare la sua relazione sentimentale con Sandro. Nel frattempo Luca si recherà al capezzale della madre, dopo aver appreso che si trova in punto di morte.

Lisa, pur essendo consapevole di mettere a repentaglio il piano di Spinelli, rivedrà Conti. Proprio quando Agnese avrà trovato il modo per convincere la figlia a presenziare alle nozze del fratello, Elena farà sapere di essere intenzionata ad annullare il matrimonio a causa dell'assenza dei suoi genitori.

Vittorio, dopo aver confessato a Luciano ciò che è accaduto tra lui e Lisa, rivelerà a Riccardo che Marta non ha risposto alle sue telefonate. Clelia apprenderà che Cattaneo sta tramando nell'ombra per mettere Oscar nei guai. Luca rivelerà ad Andreina che, dopo essersi recato in visita alla madre, è entrato in possesso di alcuni documenti che potrebbero risultare decisivi nei suoi propositi di vendetta nei confronti di Umberto.

Conti, sempre più innamorato, deciderà di raggiungere Marta a Parigi, mentre Sandro sorprenderà Tina dicendole che sua moglie Nora non vuole più la canzone che ha scritto per lei.

Andreina messa alle strette da Vittorio, Luca tiene in ostaggio Marta

Agnese sarà al settimo cielo quando apprenderà che la figlia canterà alla radio. Vittorio e Marta, dopo essersi ritrovati, inizieranno a sospettare che Lisa abbia agito per conto di Andreina. A questo punto la giovane Guarnieri deciderà di pedinare la Mandelli per scoprire se realmente nasconde qualcosa.

Luciano preleverà una grande quantità di denaro che gli servirà per sbarazzarsi di Oscar. Con il suo diabolico piano, infatti, Cattaneo cercherà di mettere i bastoni tra le ruote alla moglie Silvia, rischiando di far saltare il matrimonio tra Nicoletta e Cesare.

Federico, dopo aver ricevuto la cartolina del servizio militare, accetterà di aiutare Salvatore a scoprire perché Gabriella non si comporta più come prima con lui. Vittorio, dopo aver ricevuto una misteriosa telefonata da Marta, verrà a sapere che Andreina è partita con Ludovica. L'avvocato Raschetti consentirà a Conti di rintracciare la Mandelli che, a questo punto, verrà messa alle strette dal direttore del Paradiso.

In seguito si scoprirà che Luca Spinelli ha rapito Marta, mentre Gabriella rimarrà decisamente spiazzata dopo aver ricevuto una lettera d'amore anonima. Antonio penserà di fare un bel regalo romantico ad Elena in vista dei fiori d'arancio.

Nicoletta, mentre sarà al lavoro, accuserà dei forti dolori che potrebbero essere il segno dell'inizio delle contrazioni. Per fortuna Riccardo, accortosi che l'ambulanza è in ritardo e che Cesare non è raggiungibile, sarà piuttosto risoluto nel contattare un'ostetrica di sua conoscenza.