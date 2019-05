Stasera su Rai 2 andrà in scena la seconda puntata di The Voice of Italy, il talent show condotto da Simona Ventura e che vede come protagonisti i quattro coach Morgan, Gue Pequeno, Gigi D'Alessio ed Elettra Lamborghini.

Prosegue la fase delle Blind Audition, dove ogni coach deve scegliere i talenti per il proprio team con un provino "al buio". Nell'appuntamento della scorsa settimana abbiamo avuto modo di conoscere anche un'altra novità, infatti a discrezione del direttore artistico del programma, in ogni puntata della Blind Audition un talento può presentarsi con un proprio inedito.

La scorsa settimana è stato il turno di Diablo, un'artista rap che ha portato il suo pezzo Baby. Tutti i coach si sono girati per averlo nel proprio team, ma Morgan ha deciso di bloccare Gue Pequeno, visto che l'hip-hop è la sua specializzazione; azione che è valsa al cantautore milanese la conquista del rapper per il suo team.

Parlando di team, al momento detengono il più alto numero di "conquiste" Morgan e Gigi D'Alessio con quattro talenti a testa, segue Gue Pequeno con tre ed Elettra Lamborghini con due.

Per tutti gli aggiornamenti seguite insieme a noi la puntata, con il racconto minuto per minuto a partire dalle 21.20.