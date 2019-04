Continua a sorprendere la soap opera spagnola “Una vita” creata dalla stessa autrice de “Il Segreto” e ambientata nel quartiere borghese di Acacias 38. Arriva una bruttissima notizia, perché negli episodi che hanno visto questa settimana i telespettatori spagnoli c’è stata una tragica uscita di scena. Si tratta di Samuel Alday, che è morto per mano di un nemico di sua moglie Genoveva. Prima di passare a miglior vita, il figliastro di Ursula Dicenta ha espresso la sua ultima volontà. Il secondogenito del defunto Jaime ha chiesto alla sua amata di comunicare il suo perdono a suo fratello Diego tramite una missiva, per tutto il male che gli ha procurato in passato.

Arriva Cristobal ad Acacias 38, Samuel intento a fuggire con la moglie

Negli articoli precedenti, avete sicuramente letto che nelle puntate che sono state trasmesse sulla rete La 1 TVE la settimana scorsa, la cittadina di Acacias 38 è stata scossa dall’ennesimo lutto. A perdere la vita è stato Samuel Alday, mentre era intento a darsi alla fuga con la moglie. Per chi non ha avuto modo di leggere gli spoiler precedenti, ricapitoliamo che il secondogenito di Jaime dopo il salto temporale di dieci anni avvenuto verso la fine dello scorso febbraio 2019 sempre in Spagna, ha rimesso piede nel paese iberico in compagnia della nuova consorte Genoveva.

Con il passare dei giorni, quest’ultima è stata costretta ad affrontare il suo difficile passato, poiché prima di convolare a nozze con il figliastro di Ursula lavorava come prostituta al servizio di Cristobal. Quest’ultimo si è presentato ad Acacias 38 con l’obiettivo di portare con sé la sua ex dipendente. Samuel per impedire al losco uomo di riuscire nel suo intento, ha chiesto aiuto ai vicini di casa, ovvero di dargli un prestito per saldare il debito della moglie. Tutti gli abitanti si sono rifiutati di porgere una mano all’Alday, che non riuscendo a trovare una via di uscita, ha deciso di abbandonare il quartiere con la sua amata.

Samuel fa una richiesta a Genoveva prima di morire, Ursula si allea con la vedova Alday

Sfortunatamente Genoveva e Samuel proprio quando erano sul punto di scappare sono stati assaltati dagli uomini di Cristobal. L’Alday non appena si è accorto che il ricattatore stava per uccidere sua moglie ci ha rimesso la sua vita, venendo colpito dalla pallottola al suo posto. Le condizioni di salute di Samuel sono apparse subito pessime, infatti pur essendo stato trasportato di corsa in ospedale, è morto tra le braccia della moglie.

Prima di esalare l’ultimo respiro il figliastro della Dicenta ha chiesto alla sua dolce metà di scrivere una lettera a suo fratello Diego, per chiedergli scusa da parte sua. La vedova Alday ancora molto furiosa per non aver ricevuto nessun aiuto quando ne aveva bisogno, ha proibito ai vicini di vedere il cadavere di Samuel. Dopo aver detto addio all’amato in modo definitivo, Genoveva ha promesso che si vendicherà. Gli ultimi spoiler non sono piacevoli, perché rivelano che quest’ultima stringerà una pericolosa alleanza con la malvagia Ursula.