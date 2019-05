Il Paradiso delle signore si avvia alla conclusione della prima stagione in versione daily, ma prima della fine regalerà ancora emozioni ai suoi fedeli fan.

Le trame delle puntate in onda nella settimana dal 6 al 10 maggio, rivelano che Luca Spinelli dopo il passo falso di Lisa che ha rivisto Vittorio, rapirà Marta. Intanto, il bel Conti deciso a stare con la Guarnieri farà di tutto per ritrovarla. Elena vorrebbe annullare le nozze, in quanto non sopporta il fatto che probabilmente i suoi genitori non saranno presenti. Infine, Nicoletta inizierà ad avere le contrazioni e a soccorrerla sarà Riccardo.

Il Paradiso delle signore, Elena vuole annullare le nozze

Le trame de Il Paradiso delle signore dal 6 al 10 maggio, rivelano che Vittorio dopo essere riuscito a capire dove si trova Lisa grazie all'annuncio sul giornale, sarà deciso a scoprire su cosa gli abbia mentito. La Conterno intanto si rivolgerà a Luca per chiedergli aiuto per lasciare per sempre Milano prima che il bel Conti possa ritrovarla. Spinelli, a quel punto, parlerà con Andreina e le chiederà di trovare un posto per Lisa. Luciano parlerà con Vittorio e gli dirà che farebbe bene a spendere tutte le sue energie per tentare di recuperare la sua storia con Marta.

Tina dirà a sua madre Agnese che se lei non accetterà la sua relazione con Sandro Recalcati, lei non prenderà parte al matrimonio di suo fratello Antonio con Elena. Luca scoprirà che sua madre sta per morire e così si precipiterà da lei. Intanto, Lisa deciderà di rivedere Vittorio, ma così facendo metterà a rischio il piano di Spinelli. Intanto Agnese riuscirà a trovare un modo per far partecipare la figlia al matrimonio di Antonio ed Elena, ma quest'ultima sembrerà decisa ad annullare le nozze a causa del fatto che probabilmente i suoi genitori non saranno presenti alla cerimonia.

Marta e Vittorio si riconciliano, Sandro sorprende Tina

Vittorio dopo essersi visto con Lisa, racconterà a Luciano ciò che gli è successo con lei, poi deciso a fare qualcosa per recuperare il rapporto con Marta, la chiamerà a Parigi, ma non riuscendo a parlarle, convocherà Riccardo nel suo ufficio. Clelia tornerà a Trieste con suo marito, ma la vita insieme a lui sarà sempre più un inferno ed intanto, scoprirà il piano che Luciano ha ordito per liberarla dalle grinfie dell'uomo. Intanto Luca confiderà ad Andreina di essere entrato in possesso di nuove informazioni che potrebbero aiutarlo a distruggere definitivamente Umberto Guarnieri.

Vittorio non essendo riuscito a parlare con Marta, deciderà di andare da lei a Parigi.

Sandro sorprenderà Tina dicendole che Nora ha deciso di rinunciare alla canzone che ha scritto per lei ed Agnese sarà felice per sua figlia che potrà cantare in radio. Il gesto di Vittorio farà comprendere a Marta che l'uomo l'ama veramente ed i due si ritroveranno ed inizieranno a credere che dietro a tutte le bugie di Lisa ci sia Andreina. Marta, a quel punto, pur di scoprire se la Mandelli ha davvero qualcosa a che fare con il castello di bugie messo su da Lisa, deciderà di pedinarla.

Luciano per mandare avanti il suo piano contro Oscar, preleverà un'ingente somma di denaro dal conto, mandando in fumo i piani di Silvia per Nicoletta e Cesare. Federico,riceverà la cartolina per il servizio militare ed intanto aiuterà il suo amico Salvatore a scoprire il motivo per il quale Gabriella sembra non essere più interessata a lui.

Frattanto Vittorio riceverà una strana telefonata da Marta, e poiché sarà molto preoccupato si recherà da Umberto per parlare con Andreina, ma scoprirà che la donna è partita in compagnia di Ludovica.

Luca Spinelli rapisce Marta

Vittorio grazie all'aiuto dell'avvocato Raschetti, riuscirà a trovare Andreina e la metterà alle strette per sapere dove si trova Marta. Nel frattempo la donna è nelle mani di Luca Spinelli che l'ha rapita.

Nel frattempo Antonio farà un romantico regalo di matrimonio alla sua Elena; mentre Gabriella riceverà una lettera romantica anonima e ne resterà molto colpita. Intanto Nicoletta durante i festeggiamenti per il suo ultimo giorno di lavoro al Paradiso inizierà ad avere dei dolori fortissimi, a quanto pare è giunto il momento di mettere al mondo il suo bambino. Il magazzino sarà in grande subbuglio e Riccardo che si troverà a passare per caso di lì, rendendosi conto che l'ambulanza è in ritardo e che Cesare non è raggiungibile al telefono, correrà a chiamare un'ostetrica di sua conoscenza.