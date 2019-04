Ricche di novità le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore. Nelle puntate dal 29 aprile al 3 maggio, Vittorio si metterà alla ricerca di Lisa mentre Luciano scoprirà che Clelia vuole lasciare Milano. Infine tra Gabriella e Salvatore scoccherà la scintilla.

Vittorio sulle tracce di Lisa

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore segnalano che Vittorio deciderà di celebrare le sue Veneri organizzando una festa in occasione del primo maggio. Inoltre l'uomo si metterà alla ricerca di Lisa. Infatti sarà certo che non si sia ancora allontanata da Milano dopo averla vista vicino al grande magazzino.

I telespettatori di Rai Uno scopriranno che la ragazza è ospite di Amanda, una donna dal passato difficile che aveva estorto dei soldi a Conti con una scusa. Vittorio, nel frattempo, pubblicherà un annuncio per ritrovarla. Una decisione che avrà il risultato sperato in quanto la Conterno lo chiamerà a casa.

Clelia vuole lasciare Milano

Luciano scoprirà che Clelia ha deciso di lasciare Milano per sempre. Cattaneo, infatti, si convincerà che dietro la scelta della Calligaris ci sia la mano di Oscar.

Per tale ragione contatterà Rino Fameti, l'uomo che in passato aveva procurato dei documenti falsi a Clelia. Dall'altro canto Oscar avrà intenzione di riportare la consorte ed il piccolo Carlos a Trieste in modo che si allontanino per sempre dalla capitale lombarda.

Il Paradiso delle Signore: Gabriella non si fida di Salvatore

Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, in onda dal 29 aprile, si evince che le amiche di Gabriella tenteranno di lanciare la linea premaman da lei ideata con la firma del Paradiso.

Un piano che rischierà di essere scoperto dalla stessa giovane, all'oscuro dell'alleanza stipulata alle sue spalle. Proprio quest'ultima si avvicinerà a Salvatore che gli offrirà il suo appoggio per ultimare un modello. Poco dopo scoprirà che dietro c'era un piano delle amiche e di Federico per convincerla a partecipare alla fiera campionaria. Dall'altro canto Salvo rimarrà favorevolmente colpito dalla vicinanza con Gabriella, la quale crederà che il giovane sia rimasto il dongiovanni di sempre.

Sandro sorprende Tina al Paradiso

Riccardo riceverà un'importante proposta lavorativa da Cosimo.

Un lavoro che lo potrebbe mettere contro Umberto mentre Clelia scoprirà una pistola incustodita nella borsa aperta di Oscar. Nicoletta, invece, non saprà se coinvolgere il Guarnieri nella vita del bambino che attende visto che a breve si dovrà sposare con Cesare. Dall'altro canto quest'ultimo si recherà da Luca Spinelli a chiedergli dei consigli sulla questione. A tal proposito Luca consiglierà a Riccardo di provare ad impedire a Nicoletta di sposarsi.

Allo stesso tempo Sandro intenderà chiedere il divorzio da Nora, ma quest'ultima pretenderà qualcosa in cambio.

I telespettatori de Il Paradiso delle Signore scopriranno che Nora pretenderà in cambio di avere la canzone scritta da Recalcati per Tina. Ma ecco il colpo di scena: il compositore si presenterà al Paradiso dove dedicherà a Tina la famosa canzone dopo essersi seduto al pianoforte facendo commuovere tutti i presenti.