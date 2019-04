Lunedì 29 aprile andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello 16, il reality di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, coadiuvata in studio dagli opinionisti Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi. A tenere banco in queste ore le condizioni di salute di Jessica Mazzoli operata d’urgenza di peritonite e che risulta ad oggi, ancora una concorrente del Grande Fratello. In diretta tv assisteremo anche all’annuncio del nuovo concorrente eliminato tra i sei gieffini in nomination mentre Serena Rutelli verrà informata di importanti novità riguardanti la sua madre biologica.

Grande Fratello 16, spoiler del 29 aprile: chi sarà il prossimo eliminato?

Dopo l’uscita della professoressa Ambra di martedì scorso, abbiamo visto come il fatto non abbia lasciato indifferente Kikò Nalli il quale, tra le altre cose, le ha scritto una lettera molto romantica. Nella puntata odierna di Domenica Live, anche Ambra si è sbilanciata ed ha ammesso di provare dei sentimenti per il compagno di avventura ed in molti auspicano che gli autori del Gf possano permettergli di entrare nella Casa di Cinecittà per fare una sorpresa all’hair stylist.

In nomination questa settimana ben sei concorrenti: Erica, Mila, Francesca, Ivana, Daniele e Michael ed in diretta tv Barbara D’Urso svelerà il nome del prossimo concorrente eliminato e che quindi, perderà l’opportunità di vincere il montepremi finale.

Grande Fratello, lettera per Serena Rutelli: la ragazza accetterà di leggerla?

Già da giorni era stata annunciata una missiva top secret indirizzata a Serena, figlia adottiva di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli. Solo nella puntata di oggi di Domenica Live Barbara D’Urso ha svelato che, a scrivere alla concorrente del Grande Fratello è la madre biologica della ragazza e, solo nel corso della puntata, Serena verrà messa a conoscenza del fatto, decidendo poi il da farsi.

Deciderà di leggere la missiva inviata dalla madre o si prenderà del tempo per decidere? Nel corso del nuovo appuntamento verrà fatta chiarezza anche sul destino di Jessica Mazzoli, operata d’urgenza nelle scorse ore e che, stando agli spoiler, scalpita per ritornare nella Casa più spiata d’Italia. In puntata si tornerà a parlare anche di Cristian Imparato e della lite avuta con Daniele nel corso della settimana e dalle ultime indiscrezioni anche Guendalina Tavassi farà il suo ingresso in casa per ribattere alle offese ricevute dall’ex talento di ‘Io canto’.

Si prospettano scintille anche nel nuovo appuntamento del reality di Barbara D’Urso che, ricordiamo torna in onda di lunedì nel consueto orario delle 21:25 su Canale 5, mentre per seguire le vicende dei gieffini 24 ore su 24, basta sintonizzarsi sul Canale Mediaset Extra.