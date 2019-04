A meno di 24 ore dalla fine della quinta puntata di Amici 18, ecco arrivare puntuale la nuova proposta rivoluzionaria di Loredana Bertè: sulla pagina Instagram del programma, infatti, è stato pubblicato il comunicato che dirama ogni domenica sera la giurata. Dopo aver assistito sgomenta all'esclusione di Valentina dal serale, questa settimana la cantante si è spinta oltre ed ha chiesto alla produzione che la ragazza possa fare una sfida diretta con Mameli sabato prossimo, e che sia il pubblico a scegliere chi deve lasciare il talent attraverso il televoto.

Loredana Bertè si ribella all'eliminazione di Valentina

Sabato 27 aprile, abbiamo assistito all'inaspettata esclusione di Valentina dal serale di Amici: la ballerina dei Blu, infatti, ha avuto la peggio nel confronto finale con Mameli ed ha dovuto lasciare la scuola. A decidere che dovesse essere il cantante dei Bianchi a rimanere in gioco, sono stati i sei professori e la giurata Loredana Bertè che, però, poco fa ha preso le distanze dai colleghi con un comunicato apparso su Instagram.

La cantante, infatti, ha affermato che la commissione del talent show vota senza coscienza perché è in cerca di facili consensi: secondo lei, per colpa di Rudy Zerbi&Co il programma di Canale 5 ha perso un talento vero come quello di Valentina.

"Ho sbagliato a voler dare un po' di fiducia alla commissione, perciò ora voglio correre ai ripari. Non mi faccio fregare più, anzi rilancio!".

La Bertè, dunque, ha chiesto ufficialmente che ogni singola sfida della prossima puntata sia giudicata dalla gente da casa, con l'intera giuria (lei inclusa) impossibilitata dall'esprimere una preferenza: "Voglio che il pubblico si pronunci e che non venga fatto un passo avanti senza averlo consultato".

A questo punto, Loredana ha spiazzato tutti facendo una proposta assolutamente inedita: "Voglio una sfida diretta, giudicata solo dal televoto, tra Mameli e Valentina".

La giudice, dunque, ha fatto sapere che intende dare una seconda chance alla ballerina che è stata eliminata durante la quinta diretta, una novità assoluta se si pensa che nessuno degli allievi che ha lasciato Amici nelle scorse settimane ha avuto la stessa opportunità (i fan di Ludovica, Jefeo, Alvis e Mowgly potrebbero ribellarsi e parlare di ingiustizia qualora la loro compagna rientrasse in gioco sabato prossimo).

La Bertè si affida al pubblico: 'Votate con coscienza'

Qualora la produzione accettasse la sfida diretta che Loredana Bertè ha chiesto tra Mameli e Valentina, vorrebbe dire che quest'ultima potrebbe tornare in gara ad Amici 18 per volere del pubblico da casa.

La giudice del serale, a tal proposito, ha precisato: "Ho già consegnato due buste, una se il pubblico preferirà l'esibizione di Mameli, l'altra se voterà per quella di Valentina". La cantante ha fatto sapere che entrambe le buste saranno aperte in diretta soltanto dopo aver scoperto chi sarà il vincitore di questo confronto secondo i telespettatori.

"Fidatevi di me e seguitemi fino alla fine, io sono dalla parte del talento. Giuria preparatevi, e pubblico votate con coscienza".

Cosa accadrà sabato prossimo ad Amici? L'allieva che è stata eliminata durante la quinta puntata, avrà davvero la possibilità di tornare in gioco grazie all'ennesima proposta rivoluzionaria della Bertè?