Le puntate di Un posto al sole che andranno in onda la prossima settimana chiariranno molti lati oscuri sul personaggio di Tommaso, si soffermeranno su una tragedia che sfiorerà Angela, ma sarà dato molto spazio anche alla storyline che vede protagonisti Mimmo e Rossella. Ovviamente, anche se in misura minore, sarà dato molto spazio anche a tutti gli altri personaggi e tra le altre cose ci sarà il ritorno di Patrizio. Di seguito l'analisi dettagliata degli eventi che vedremo ad Un posto al sole nella settimana compresa tra il 6 e il 10 Maggio.

Pubblicità

Ferri e Filippo scoprono la verità

Lunedì 6 maggio

Filippo e Roberto Ferri, dopo diverse peripezie, verranno a conoscenza della verità su Tommaso. Nel frattempo, Michele inviterà a cena il professor Scaglione per complimentarsi con lui del suo operato. Mimmo, che non si rassegnerà all'idea di aver perso Rossella, cercherà di trovare un modo per rivederla. Cinzia piomberà nuovamente nella vita di Guido ed anche stavolta sarà in ritardo col pagamento dell'affitto.

Mimmo disperato

Martedì 7 maggio

Dopo aver ricevuto l'ennesimo rifiuto da parte di Rossella, Mimmo, devastato dall'evento, reagirà nel modo peggiore possibile.

Il ragazzo, convinto di non avere più nulla da perdere, sarà pronto a tornare a compiere azioni criminose, spinto dall'amico Maurizio. Purtroppo l'amore stava per cambiarlo ma la nuova situazione tirerà fuori il suo lato peggiore e Maurizio lo plagerà per portarlo dalla sua parte. Roberto sarà divorato dai sensi di colpa e cercherà di trovare un modo per potersi riavvicinare a quel figlio che non ha mai accettato.

Torna Patrizio

Mercoledì 8 maggio

Raffaele verrà preso dalla malinconia al pensiero dei suoi figli lontani, ma riceverà l'inaspettata e graditissima visita del figlio Patrizio, ritornato a Napoli.

Pubblicità

Alice sarà sempre più soddisfatta della sua vita a Londra, ma il suo troppo entusiasmo metterà in allarme Andrea che noterà qualcosa che gradirà poco. Ferri scoprirà che Tommaso nascondeva un lato caratteriale a lui sconosciuto, nel frattempo Filippo deciderà di fare ritorno a casa.

Angela in pericolo

Giovedì 9 maggio

Angela si recherà al Centro di ascolto come ogni giorno accompagnata dalla madre, inconsapevole del fatto che Constantin la stia seguendo per farle del male. Dopo aver rivisto Rossella, Patrizio tornerà al Vulcano con Vittorio dove incontrerà la sua ex fidanzata. Nel frattempo Andrea si dedicherà allo shopping londinese assieme ad Alice e Marina.

Ciro salva Angela

Venerdì 10 maggio

Ciro interverrà tempestivamente ed eviterà che Angela venga aggredita da Constantin. In seguito il ragazzo deciderà di indagare per capire se dietro la tentata aggressione ci sia la mano di Prisco. Nel frattempo, Diego deciderà di trasferirsi nel nuovo appartamento, ma non prima di aver parlato col padre. Intanto Vittorio accetterà la richiesta di Alex di aspettare ma così facendo alimenterà, involontariamente, le sue insicurezze.