Da settimane, ormai, non si sta facendo altro che parlare della gravidanza di Ursula Bennardo. La donna aspetta un bambino da Sossio Aruta. I due si sono conosciuti all'interno degli studi di Uomini e donne. Il loro percorso non è stato affatto facile. Molto spesso hanno litigato al punto da lasciarsi. In occasione della loro partecipazione a Temptation Island, infatti, la loro storia ebbe una forte battuta d'arresto. In seguito a tale avvenimento, però, Sossio ha finalmente deciso di mettere la testa a posto e di dedicarsi solo ed esclusivamente alla sua donna.

Dopo aver lasciato la trasmissione insieme, la coppia è tornata alla corte di Maria De Filippi per annunciare la loro tanto desiderata gravidanza. Oggi, finalmente, i due hanno scoperto anche il sesso del nascituro e lo hanno annunciato all'interno di un toccante video su Instagram: "Nascerà Bianca e sarà la nostra principessa".

Sossio e Ursula annunciano con un video il sesso del nascituro: 'Nascerà Bianca'

Pochissime ore fa, sul profilo Instagram di Ursula Bennardo è apparso un video molto emozionante in cui lei e Sossio Aruta annunciano a tutti che avranno una femmina.

All'interno del video si vedono Sossio e Ursula immersi da palloncini colorati, alcuni azzurri altri rosa. Ad un certo punto, entrambi si avvicinano ad un palloncino nero grande a forma di cuore. Contano fino a tre e poi lo fanno esplodere. Dal suo interno cade una pioggia di petali rosa. Sossio e Ursula, dunque, avranno una splendida femminuccia. Al di sotto del video, Ursula ha lasciato una didascalia molto toccante in cui ha detto: "Mi sembra un sogno. Nascerà Bianca e sarà la nostra principessa". Di lì in poi si sono susseguiti una serie infinita di commenti adorabili e congratulazioni per il lieto evento.

Il video annuncio di Sossio e Ursula: i fan impazziscono di gioia

Sossio e Ursula desideravano davvero tanto un bambino insieme. Nonostante entrambi fossero già genitori e nonostante fossero un po' avanti con l'età, desideravano più di ogni cosa un figlio insieme. Nel corso di un'ospitata a Uomini e Donne, svelarono di avere una leggera preferenza per la femminuccia semplicemente perché entrambi hanno già tutti figli maschi. Il destino, a quanto pare, ha voluto accontentare la tenera coppia donandogli una splendida principessa.

Il video in questione ha raggiunto in pochissimo tempo oltre 240 mila visualizzazioni ed è riportato di seguito.

La notizia ha riempito di gioia il cuore dei numerosi fan. Molti di essi, infatti, hanno commentato dicendo: "Siete bellissimi", o ancora: "Mi avete fatto emozionare": Insomma, tutti stanno gioendo insieme alla coppia felice.