La settimana scorsa a Uomini e donne è andata in onda la puntata in cui Maria De Filippi ha cacciato dallo studio Fabrizio Cilli, il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani. Come tutti i telespettatori avranno avuto modo di vedere, l'uomo è stato smascherato da alcuni ragazzi in treno. Questi ultimi hanno registrato la conversazione tra lui ed una persona al telefono in cui svelava il suo piano: Cilli era giunto a Uomini e Donne, fingendo di voler corteggiare Gemma Galgani, solo per avere visibilità.

In realtà, infatti, non sapeva nemmeno chi fosse. Una volta scoperto l'inganno, la conduttrice ha allontanato dallo studio il protagonista. Tuttavia, però, a distanza di tempo dopo numerose polemiche e Gossip, Fabrizio Cilli ha deciso di mandare dei messaggi di scuse alla redazione del programma. La produzione ha pubblicato tali messaggi sulla pagina ufficiale di Facebook dedicata al talk show.

Fabrizio Cilli svela il motivo per cui ha organizzato tutta la messa in scena a Uomini e Donne

Fabrizio Cilli non è stato certamente tra i partecipanti più furbi della storia di Uomini e Donne. L'uomo, infatti, è stato smascherato nel giro di pochissime puntate.

Dopo essere stato scoperto, il finto corteggiatore di Gemma ha svelato, una volta per tutte come sia andata veramente la vicenda e poi si è scusato con la redazione per tutta la presa in giro. Fabrizio ha ammesso di essere stato contattato da un amico, il quale gli ha detto di andare a Uomini e Donne e fingere di corteggiare Gemma. In questo modo avrebbe aumentato sicuramente la sua visibilità e il suo successo. Colto dall'enfasi del momento, Cilli ha svelato di aver accettato la proposta. Una volta entrato nel vortice mediatico, poi, non è riuscito più a uscirne.

Stare a Uomini e Donne lo faceva sentire bene, apprezzato e acclamato dal pubblico da casa: queste sono tutte attenzioni che l'uomo ha dichiarato di non aver mai ricevuto.

I messaggi di scuse di Fabrizio Cilli e la reazione del pubblico

Ad ogni modo, le sue non sono state giustificazioni dei suoi comportamenti, anzi. Il finto corteggiatore di Gemma Galgani ci ha tenuto a scusarsi con la produzione del talk show: "Mi scuso per tutto, se puoi fai le mie scuse a Gemma e Maria" ha esordito il giovane quarantenne.

Tali messaggi sono stati pubblicati su Facebook, sulla pagina ufficiale della trasmissione e sono riportati di seguito.

Il pubblico da casa ha reagito in modo ambivalente. Alcune persone, infatti, si sono mostrate fredde e distaccate e non si sono affatto lasciate intenerire dalle parole di Fabrizio. Altri, invece, hanno mostrato un po' più di comprensione ed hanno accolto le sue scuse apprezzandone il coraggio.