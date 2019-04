Questa estate andrà in onda una nuova edizione di Temptation Island. In attesa che prenda il via la versione italiana del reality, sta attualmente andando in onda la sua versione russa. Sta facendo il giro del web il video che mostra una coppia di partecipanti al programma in Russia ed una tentatrice picchiarsi. La fidanzata di uno dei ragazzi protagonisti, Svetlana, ha dato fuori di testa dopo aver scoperto attraverso un filmato del tradimento del proprio ragazzo.

Rissa a Temptation Island Russia

I seguaci del programma sapranno sicuramente che il reality prevede che le coppie vengano separate per circa due settimane, nelle quali sia i fidanzati che le fidanzate passeranno del tempo con i rispettivi tentatori e tentatrici.

Lo scopo è quello di mettere alla prova la propria relazione e scoprire se veramente la persona che si ha accanto è quella giusta, La versione russa di Temptation Island è stata protagonista di una vera e propria rissa in diretta tv. Svetlana, dopo aver scoperto il tradimento da parte del fidanzato attraverso un video mostratole, ha iniziato a picchiare il compagno con degli schiaffi ed in seguito Irina, la tentatrice e sua rivale. I presenti hanno cercato di placare la situazione separando le due ragazze.

Fino ad oggi, nella versione italiana del programma non si è mai visto una scontro del genere tra fidanzate e tentatrici. La conduttrice di Temptation Island insieme agli protagonisti, sono rimasti del tutto increduli di fronte a quanto accaduto.

Aperti i casting per la prossima edizione di Temptation Island in Italia

Il video dello scontro sta facendo il giro del web e diversi sono i commenti. Nel frattempo, il pubblico italiano è in attesa della futura edizione di Temptation Island che andrà in onda questa estate.

Come comunicato da Raffaella Mennoia durante le puntate di Uomini e Donne, i casting per prendere parte al programma sono aperti. Per partecipare bisogna non essere sposati o avere dei figli in comune nella coppia.

Soltanto pochi mesi fa è andata in onda la versione vip del reality, condotto da Simona ventura. A prenderne parte sono stati personaggi come Valeria Marini, Stefano Bettarini, Sossio Aruta, Nilufar e Giordano. Dopo il programma, la Marini ha interrotto il suo rapporto con il fidanzato.

Anche Sossio e Ursula avevano chiuso la loro relazione in seguito all'avvicinamento dell'ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne ad una tentatrice. I due però, dopo alcuni mesi sono ritornati insieme ed adesso aspettano un bambino. Nilufar e Giordano, anche loro protagonisti di U&D, dopo una serie di problemi sono usciti dal programma come una coppia, ma dopo poco la loro relazione ha avuto fine.