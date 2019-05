Si continua a parlare dello tanto chiacchierato presunto matrimonio della showgirl Pamela Prati, la quale in diverse interviste televisive ha ribadito che ben presto convolerà a nozze con il suo compagno Marco Caltagirone. Un matrimonio sul quale però aleggia il mistero, complice anche il fatto che in queste settimane sono venute fuori delle voci non proprio positive riguardanti le manager che gestiscono la comunicazione della Prati. E dulcis in fundo, anche il direttore di 'Chi', Alfonso Signorini, ha dichiarato nel corso dell'ultima puntata del Maurizio Costanzo Show di essere stato 'truffato' dalla manager della Prati.

La confessione di Signorini: 'Vittima della manager della Prati'

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Signorini ha preso parte all'ultima registrazione del Maurizio Costanzo Show che vedremo in onda giovedì 2 maggio in seconda serata su Canale 5, dove ha esordito dicendo che anche lui è stato Pamela Prati.

Pubblicità

Il direttore del settimanale italiano di Gossip più autorevole ha raccontato la vicenda personale che gli è capitata qualche anno fa, quando si innamorò di una persona che in realtà non esisteva.

La persona di cui Alfonso si era innamorato si chiamava Lorenzo Coppi: un aitante ragazzo che diceva di lavorare ad Haiti e che gli aveva fatto perdere letteralmente la testa. Intervistato da Maurizio Costanzo, Signorini ha ammesso che si lasciò andare e che 'abbandonò le sue difese', in quanto sentiva di provare un vero sentimento nei confronti di questa persona.

Tuttavia, nel momento in cui decise di raggiungerlo per davvero e quindi di essere disposto ad affrontare il viaggio e ad arrivare fino ad Haiti, ecco che venne fuori la menzogna. Signorini ha raccontato che a quel punto intervenne 'donna Pamela', colei che adesso è la manager della Prati, la quale lo fece parlare con tale Lorenzo, ma in realtà si trattava di una donna. 'Ci sono cascato anche io e lo dico a malincuore', ha aggiunto il giornalista sul palco del Costanzo Show.

Pamela Prati ribadisce che si sposerà

Insomma sembrerebbe proprio che il mistero che ruota intorno al caso Prati e all'agenzia che la gestisce si infittisca sempre di più, sebbene Pamela nel corso della sua ultima intervista televisiva rilasciata a Verissimo qualche sabato fa, ha ammesso che questa storia non ha nulla di finto, così come scrivono diversi giornalisti.

Pubblicità

La Prati ha ribadito davanti le telecamere del programma di Silvia Toffanin che le nozze con Marco Caltagirone ci saranno e ha aggiunto che gli unici a poter curiosare nel dietro le quinte saranno proprio le telecamere di Verissimo. A questo punto, quindi, non ci resta che attendere per scoprire se sarà davvero così.