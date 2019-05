Secondo le ultime indiscrezioni, durante l'ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e donne (il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi), la conduttrice romana ha mandato in onda un dietro le quinte del chiarimento tra la tronista napoletana Angela Nasti e il corteggiatore Luca Daffrè. Infatti, sembrerebbe proprio che le cose tra questi due non stiano andando affatto bene. Il motivo principale è che, quando è stato il turno della Nasti ed è stato fatto vedere il riassunto della scorsa puntata, si è potuto vedere che la 19enne napoletana ha baciato il corteggiatore Alessio Campoli e ha invece eliminato Fabrizio Baldassarri.

Ovviamente, il bacio tra Angela e Alessio non ha per niente fatto piacere a Luca. Successivamente, al termine della puntata, la Nasti ha cercato un confronto faccia a faccia dietro le quinte, ma lì i due hanno continuato a non capirsi e non hanno trovato nessun punto d'incontro. La napoletana, non contenta, ha cercato un nuovo confronto in hotel, ma anche lì hanno continuato a litigare in maniera molto animata e non sono riusciti a chiarirsi.

Tutto questo ha fatto sì che la giovane tronista cadesse nella disperazione più profonda, rifiutando persino di uscire nuovamente con Alessio, visto che ci tiene molto a Luca.

Ma il vero colpo di scena arrivare durante l'ultima registrazione di lunedì 29 aprile, in quanto Luca Daffrè non si è nemmeno presentato in puntata e ha soltanto mandato un video alla redazione in cui ha affermato di essere rimasto molto deluso dal comportamento della Nasti. A quel punto, la sorella della influencer Chiara Nasti è scoppiata in lacrime e ha abbandonato lo studio. Resta da capire se sarà possibile ricucire il rapporto o meno tra i due, dopo quanto successo.

La tronsita torinese Giulia Cavaglia fa una figuraccia con Manuel

Le sorprese inerenti all'ultima registrazione del Trono classico non sono finite qui, in quanto la De Filippi durante l'ultima puntata ha anche mandato in onda un video del dietro le quinte tra la tronista torinese Giulia Cavaglia e Manuel Galiano.

L'obiettivo della Cavaglia era quello di calmare il corteggiatore Manuel che si era molto arrabbiato dopo aver visto il bacio tra la tronista e l'altro corteggiatore Giulio. Ma la tronista torinese non ha fatto altro che peggiorare la situazione, in quanto per sbaglio ha chiamato Manuel con il nome del suo rivale. A quel punto, Galiano se ne è andato infuriato e ha abbandonato la puntata. Successivamente, Giulia è andata sotto casa sua per un chiarimento e alla fine è riuscita nel suo intento, visto e considerato che Manuel Galiano ha deciso di ritornare in studio, più agguerrito che mai per conquistare il cuore di Giulia Cavaglia ai danni del suo rivale Giulio.