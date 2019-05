Ieri sera tra gli ospiti della settima puntata del serale di Amici 18 c'era anche Gerry Scotti. Il popolare conduttore, che vediamo in onda tutte le sere a Caduta Libera e Striscia la notizia, si è cimentato nelle vesti di giurato per una notte al fianco di Mara Venier ed Emma Marrone, lasciandosi andare anche ad una gaffe che non è passata affatto inosservata ed è stata subito ripresa dall'attentissimo pubblico social che tutte le settimane segue e commenta la trasmissione di Maria De Filippi, ormai ad un passo dalla finalissima.

Gerry Scotti fa una gaffe al serale di Amici 18 con il cantante Alberto

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Gerry Scotti si è trovato a commentare l'esibizione del cantante lirico Alberto, tra i concorrenti più talentuosi di questa diciottesima edizione del talent show condotto dalla De Filippi.

La gaffe di Gerry Scotti ad Amici 18

Gerry Scotti, però, ha fatto un po' di confusione credendo che Alberto, in passato, avesse partecipato al suo baby talent Io Canto, in onda con successo su Canale 5.

E così, nel momento in cui si stava complimentando con lui per l'ottima performance, ha ammesso di essere contento di ritrovarlo di nuovo a distanza di anni, dopo averlo conosciuto da bambino. Immediata la reazione di Alberto, il quale, con faccia alquanto perplessa, ha fatto capire a Scotti che non lo stava seguendo.

A quel punto, quindi, il conduttore gli ha detto: 'Ma tu non hai fatto Io Canto con me?' e il cantante ha risposto dicendogli che in realtà aveva partecipato a Ti lascio una canzone, il baby talent di Raiuno condotto da Antonella Clerici. Insomma una vera e propria gaffe per Scotti che ha scambiato Alberto per uno dei concorrenti della sua trasmissione di successo, in onda qualche anno fa su Canale 5, dove era stato 'scovato' anche Cristian Imparato, quest'anno concorrente del Grande Fratello condotto da Barbara D'Urso.

Il serale di Amici 18 vince la gara degli ascolti

Questo, però, non è stato l'unico momento di 'imbarazzo' per Alberto nel corso della settima puntata del serale di Amici 18 di ieri sera. Nel corso della trasmissione, infatti, la De Filippi ha mandato in onda un filmato registrato durante le prove, dove Alberto confessava ai suoi professori di essere attratto da Emma, che ieri sera ha ritrovato proprio nelle vesti di giurata in trasmissione. I due si sono abbracciati e la Marrone gli ha confidato di essere una persona molto impegnativa come fidanzata e, quindi, che avrebbe dovuto faticare molto per conquistarla.

Intanto va detto che ieri sera Amici 18 ha conquistato la palma d'oro degli ascolti, portandosi a casa oltre il 23% di share.