Il ritorno di Emma Marrone ad Amici è stato all'insegna del Gossip: la cantautrice, infatti, è stata informata del debole che Alberto Urso ha per lei con un divertente filmato. Nonostante abbia rifiutato il mazzo di rose rosse che il tenore stava per regalarle (pare questi fiori le portino sfortuna), la pugliese ha scherzato con lui dicendo che, se si impegna a corteggiarla come si deve, potrebbe raggiungere il suo obiettivo. La 34enne, inoltre, ha apprezzato tanto la coreografia sensuale che Umberto Gaudino ha interpretato con i professionisti e l'ha fatto con un commento che non ha bisogno di interpretazioni.

Alberto 'cotto' di Emma: il siparietto conquista i fan

La partecipazione di Emma Marrone alla settima puntata serale di Amici, ha regalato tanti spunti di discussione sia ai fan che agli appassionati di gossip. L'ex coach, intervenuta in qualità di giudice speciale, è stata messa al corrente di un forte interesse che uno degli allievi di quest'anno ha nei suoi confronti.

Maria De Filippi, prima che Alberto Urso si esibisse, ha mostrato a tutti un video nel quale lo si vedeva raccontare al maestro Perris del debole che ha per la "Brown" e delle cose che farebbe per provare a conquistarla.

"Io sono un uomo del Sud, non la contatterei ma inizierei mandandole un mazzo di rose", ha detto il tenore un po' imbarazzato.

Al termine del filmato, la conduttrice ha dato un fascio di rose rosse ad Alberto da poter regalare alla cantante, ma quest'ultima ha interrotto l'idillio dicendo che questo genere di fiori le portano tanta sfortuna, al punto che non le accetta neppure se gliele regala il padre. "Diciamo che è come se le avessi accettate", ha continuato la 34enne prima di spiazzare il giovane talento con una dichiarazione.

"Dicono che sono molto impegnativa. Questo è l'aggettivo che più mi rappresenta, però, se magari ti impegni, potresti farcela", ha detto la Marrone prima di alzarsi per andare a salutare con due baci sulla guancia Alberto. La De Filippi ha giocato su questa situazione per tutta la serata; quando Emma ha detto che Urso le piace dopo un'esibizione, la padrona di casa le ha chiesto: "Ma fisicamente intendi?". "Anche, è un bellissimo ragazzo", ha replicato la salentina che ha la battuta sempre pronta.

La Marrone ad Amici: 'Ho avuto un risveglio ormonale'

Oltre che per il simpatico siparietto con Alberto Urso (che potrebbe continuare anche nelle prossime settimane, visto il successo che ha avuto tra i fan e sui social network), Emma si è resa protagonista di un altro momento di gossip durante la settima puntata di Amici.

Al termine di una coreografia molto sensuale che Umberto Gaudino ha ballato accanto ad un folto gruppo di professionisti a torso scoperto, la Marrone si è lasciata andare ad un paio di commenti che tutti i siti hanno riportato.

Fanpage, ad esempio, ha pubblicato le dichiarazioni della pugliese sulla scena alla quale aveva appena assistito: "Quanti fregni ci sono qui, ho avuto un risveglio ormonale", ha detto la cantante sventolandosi con un cartoncino. Anche Mara Venier ha particolarmente apprezzato la danza del ragazzo, che poi è stato eliminato alla fine della diretta da Alberto.