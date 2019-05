Nella casetta dei Blu di Amici 18, in onda su Canale 5, sembra esserci molta tensione in questi giorni: la produzione, infatti, ha mostrato a Tish un filmato nel quale tutti i suoi compagni la escludevano dalla loro rosa ideale di semifinalisti. Le parole che la cantante ha usato per replicare al pensiero dei colleghi, sono state dure soprattutto nei confronti di Alberto Urso: la ragazza, infatti, ha dichiarato che il tenore elogia il talento di Giordana soltanto perché gli ha scritto una canzone contenuta nel suo primo disco di inediti.

Amici 18, Tish contro Alberto: 'Per lui Giordana è santa perché gli ha scritto la canzone'.

Tish fuori dalla semifinale di Amici?

Risale a pochi giorni fa, la pubblicazione sulla pagina ufficiale di Amici di un video che ha fatto arrabbiare molto i fan di un talento ancora in gara. Stiamo parlando di Tish, che è stata esclusa da tutti i suoi compagni (sia Bianchi che Blu), dalla rosa ideale dei semifinalisti.

Al termine del daytime del talent che è stato trasmesso ieri sia su Real Time che su Canale 5, abbiamo assistito al momento in cui la cantante il ha replicato al pensiero poco carino che i compagni hanno sul suo conto.

Pubblicità

Giordana, ad esempio, ha detto che gli inediti della 18enne non possono reggere il confronto con i suoi; Umberto, Vincenzo e Rafael hanno fatto sapere che considerano la ragazza la meno talentuosa tra tutti i ragazzi ancora in gioco.

Ad Alberto Urso che ha dichiarato di considerare Giordana e Vincenzo "i più forti" di questa edizione del talent show (e, di conseguenza, gli avversarsi più temibili), Tish ha risposto con una frecciatina neppure troppo velata.

"Vabbè, per lui Giordana è una santa perché gli ha scritto la canzone", ha tuonato la giovane dai capelli rossi, facendo riferimento al brano inedito che la Angi ha firmato e che è contenuto nel primo disco del tenore.

Parlando del rapporto che c'è oggi tra lei ed il siciliano, la cantante ha aggiunto: "Chi è stato portato su in classifica, è per merito di un legame più solido. Ma va beh, conviviamo, ci si saluta e ci si passa il sale a tavola".

Pubblicità

Insomma, l'idillio che sembrava essere nato tra Tish e Alberto all'inizio di Amici 18, è ormai acqua passata: i due giovani, infatti, si limitano ad avere un'amicizia piuttosto formale, imposta dalla convivenza 24 ore su 24.

Tutte le novità del settimo serale

Se Tish sarà uno dei semifinalisti di Amici oppure no, lo scopriremo sabato 11 maggio al termine della settima puntata del serale. Le anticipazioni che sono trapelate su quello che accadrà in studio tra poco più di 24 ore, sono tantissime: Umberto e Mameli si sfideranno ad inizio serata per decretare l'eliminato della scorsa settimana, poi i 6 allievi rimasti saranno tutti contro tutti.

I Bianchi e i Blu, dunque, non esistono più ed ogni talento dovrà contare solo sulle proprie forze per provare a raggiungere la semifinale del 18 maggio.

Pubblicità

L'ospite d'eccezione di questo sabato, è Raffaella Carrà: la conduttrice canterà e ballerà con i ragazzi.

Per sopperire all'assenza momentanea di Loredana Bertè (impegnata con una data del suo tour teatrale), Maria De Filippi ha messo su una giuria tutta nuova composta da: Mara Venier, Gerry Scotti e la veterana Emma Marrone (alla sua prima apparizione in questa edizione del serale di Amici).