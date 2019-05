Dopo sei settimane di sconfitte, Amici ha superato Ballando con le Stelle in termini di share per la seconda volta quest'anno: grazie ad una giuria tutta nuova e ad un meccanismo stravolto, il talent di Maria De Filippi si è aggiudicato la serata con oltre 4 milioni di spettatori (3,8 per il competitor di Rai 1). A contribuire al successo del format di Canale 5 sono stati sicuramente i divertenti interventi di Mara Venier e Gerry Scotti, il flirt tra Emma Marrone e il tenore Alberto e le coreografie da applausi pensate da Giuliano Peparini ed interpretate da Rafael e Vincenzo.

Amici, 7° serale: Umberto e Mameli eliminati, Emma sugli scudi, ascolti in crescita.

Amici torna a primeggiare senza la Bertè e le polemiche

Chi ha guardato la settima puntata serale di Amici ieri sera, ha avuto l'impressione che il talent sia finalmente tornato alle origini: dopo sei settimane di liti, interventi impalpabili dei coach e proposte "rivoluzionarie" di Loredana Bertè, sabato 11 maggio si respirava un'altra aria agli studi Elios. Le squadre si sono sciolte ed ogni allievo ha gareggiato per sé: prima di scegliere i 5 semifinalisti di questa edizione, però, c'è stato il ballottaggio tra Umberto e Mameli.

La commissione, più la giurata assente perché impegnata con un concerto, hanno preferito il ballerino di latino al cantautore, che dunque ha lasciato il programma tra gli applausi.

La gara vera e propria è iniziata quando Giordana, Alberto, Tish, Umberto, Vincenzo e Rafael si sono esibiti davanti ai tre giudici speciali della serata: Emma Marrone (protagonista sia di momenti di gossip che di altri di tensione), Mara Venier (che si è aggiudicata l'ospitata di Maria De Filippi e del futuro vincitore a Domenica In) e Gerry Scotti (che è incappato in un piccola gaffe con il tenore Urso).

Dopo aver assistito a tantissime esibizioni di canto e di ballo (una delle più belle è stata quella ispirata al film The Danish Girl), è stato stilato l'elenco dei 5 allievi che si contenderanno la finale la prossima settimana. L'ultimo scontro della serata, c'è stato tra Umberto e Alberto: la commissione e il televoto hanno deciso che fosse il danzatore l'eliminato. Al ragazzo, però, la conduttrice ha proposto di lavorare come professionista ad Amici l'anno prossimo, qualora non avesse altre esperienze all'estero da fare.

Amici vince la serata con il 23,13% di share

Il ritorno di Emma Marrone in studio, la partecipazione simpatica di Mara Venier e Gerry Scotti e l'ospitata di Raffaella Carrà, hanno sicuramente contribuito al successo della settima puntata di Amici. Come dimostrano i dati d'ascolto che sono stati ufficializzati pochi minuti fa, sabato 11 maggio è stato il talent di Canale 5 a primeggiare sia in numero di spettatori che ha catturato davanti alla tv che in share.

Ballando con le Stelle, dopo 6 settimane di vittorie, è stato battuto dalla concorrenza: il programma di Rai 1 ha ottenuto il 22,1% e 3,8 milioni di spettatori, mentre quello di Maria De Filippi si è aggiudicato la serata con il 23,13% di share e 4,1 milioni di spettatori. Una vittoria quasi schiacciante quella del format Mediaset sul competitor, che è arrivata dopo l'ennesimo cambiamento ad un regolamento che faceva acqua da tutte le parti e che il pubblico non ha mai veramente apprezzato.