Belen Rodriguez dedica parole d'amore a Stefano De Martino sul web, lui: 'Sì a vita mia'

La 'reunion' tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino continua a tenere banco su tutti i siti di Gossip: non passa giorno, infatti, che i piccioncini non si dedichino parole d'amore o foto di coppia su Instagram, per la gioia dei loro tantissimi sostenitori. All'argentina, che lo ha sorpreso pubblicamente postando tre suoi scatti accompagnati dalla didascalia "Tu mi piaci proprio tanto", il ballerino ha risposto con un commento che è diventato virale in poche ore: "Sì a vita mia".

Stefano innamorato pazzo di Belen anche su Ig

Per circa tre anni e mezzo, Stefano De Martino si è ben guardato dal condividere momenti della sua vita privata con le tante persone che lo seguono sui social network (più di 3,8 milioni); soltanto grazie alle foto che hanno rubato i paparazzi delle sue uscite con Gilda Ambrosio o Chiara Scelsi, abbiamo saputo che il bel napoletano non è stato di certo con le mani in mano nei mesi scorsi.

Da quando è stato ufficializzato il ritorno di fiamma con Belen Rodriguez, però, il 29enne sembra essere diventato un'altra persona: dalla più totale riservatezza su ogni sua vicenda amorosa, il pubblico si è trovato di fronte a numerose dichiarazioni d'affetto e romantiche dediche che il ragazzo si scambia quotidianamente con la moglie.

Dopo aver condiviso con gli utenti di Instagram un video nel quale si baciavano come due adolescenti innamorati (a queste immagini il conduttore di Made in Sud ha risposto con un dolce "Solo tu"), l'argentina ha deciso di dedicare un altro post al marito.

Sotto a tre foto che ha scattato a Stefano durante la vacanza che hanno fatto a Marrakech per Pasqua, la showgirl ha scritto: "Tu mi piaci proprio tanto". Tra i migliaia di commenti che ha ricevuto questo collage, spicca sicuramente quello di De Martino, che ancora una volta si è lasciato andare a parole molto importanti nei confronti della madre di Santiago. "Sì a vita mia", ha detto il ballerino nel dialetto che più gli è congeniale, il napoletano.

I due forse di nuovo genitori, l'indiscrezione non confermata

Oltre alle continue dediche che si fanno sui social network da quando sono tornati insieme, in questi giorni la Rodriguez e De Martino sono al centro del gossip per una notizia che ha iniziato a circolare in rete dopo aver visto una Stories dell'argentina. Nel video girato a Marrakech, che Belen ha condiviso con i suoi fan su Instagram, si vedeva Stefano accarezzarle il pancino teneramente: il pensiero che hanno avuto tantissimi è che i due nascondano un dolce segreto.

Nonostante i diretti interessati non abbiano ancora confermato o smentito la voce sulla gravidanza della 34enne, dando un'occhiata alle foto e ai filmati che lei ha pubblicato ultimamente in rete, viene da pensare che non ci sia ancora nessun bebè in arrivo. La showgirl, infatti, continua a fare tanto sport faticoso in casa e a mangiare pesce crudo con le amiche, cose che solitamente una donna incinta evita di fare soprattutto nei primi mesi. Forse quella carezza del ballerino sulla pancia della moglie abbia tratto in inganno i curiosi.