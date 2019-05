Oggi 2 maggio va in onda la quinta e penultima puntata della fiction televisiva Mentre ero via. Vittoria Puccini interpreta Monica ed è la protagonista di questa avvincente serie. La donna ha perso la memoria e sta tentando in tutti i modi di recuperarla, anche se alcuni 'personaggi' cercano di farle credere che la sua vita sia diversa da quella che in realtà è. La puntata in prima serata su Rai 1 potrà essere rivista in replica sul sito RaiPlay.

Replica 'Mentre ero via': la penultima puntata visibile online su RaiPlay

Dove guardare la replica di Mentre ero via

Mentre ero via ha riscosso un grande successo tra il pubblico italiano, ma il prodotto televisivo è ormai arrivato agli sgoccioli. Quelle che andranno in onda questa sera e il prossimo giovedì saranno infatti le ultime due puntate. Per chi si fosse perso uno degli episodi precedenti o la messa in onda in questa sera, potrà usufruire del servizio Rai Play, tramite il quale sarà possibile riguardare in replica tutte le puntate già andate in onda, sia della fiction in questione che degli altri programmi trasmessi dalla rete televisiva.

L'utente dovrà semplicemente iscriversi alla piattaforma presente online attraverso la propria mail, impostando una password che sarà poi utile per tutti i successivi accessi. Il servizio è totalmente gratuito, basterà semplicemente essere in possesso di una connessione ad internet e di un pc. Una volta iscritti, basterà ricercare la fiction in questione tra tutte quelle presenti. Infine, RaiPlay è disponibile anche per smartphone e tablet, sia con sistema operativo Android che iOS. In questo modo tutte le puntate potranno essere riviste in perfetta comodità anche mentre si è fuori casa.

Anticipazioni quinta puntata Mentre ero via

Nella puntata di questa sera, Monica sempre più confusa. La donna infatti, non riesce più a capire quali sono le persone di cui può fidarsi e quali no. I suoi punti fermi restano i figli, a cui la protagonista cercare di stare accanto il più possibile, dato che ne hanno già passate tante per colpa di questa vicenda. Stefano pare essere l'unico di cui lei si fida ciecamente, anche se i due sembrano essersi allontanati l'uno dall'altra.

Le indagini della Grossi continueranno e nella sua mente inizieranno ad affacciarsi nuovi ricordi che la porteranno sempre di più ad avvicinarsi alla verità. Per lei il viaggio a Ginevra è stato fondamentale, utile per scoprire ulteriori della verità. Monica sarà sempre più convinta che Riccardo le ha rivelato una falsità quando ha affermato che la morte di Gianluca è avvenuta per colpa sua.