Problemi in vista per Hope e Liam nelle prossime puntate americane di Beautiful. La coppia si troverà a fare i conti con l'intromissione di Thomas Forrester nel loro rapporto, dopo il ritorno a Los Angeles avvenuto in circostante tragiche. Il figlio di Ridge e Taylor infatti si è riunito alla sua famiglia in seguito alla morte di Caroline Spencer, che ha lasciato Douglas senza una mamma. Da qui all'avvicinamento a Hope il passo è stato breve, dato che quest'ultima ha evidenziato fin dal primo momento un forte senso materno nei confronti del bambino.

Anticipazioni Beautiful: Thomas tenta di manipolare Hope

Di lì a poco, Thomas si è reso conto di provare ancora dei sentimenti per la sua ex fiamma e di voler creare insieme a lei una famiglia unita. La partenza di Liam per Parigi finirà con il peggiorare le cose, al punto da spingere Thomas a baciare la giovane Logan.

Beautiful anticipazioni: le manipolazioni di Thomas

Resosi conto di essere ancora innamorato di Hope, nelle puntate americane di Beautiful Thomas cercherà di sfruttare la situazione a suo vantaggio per conquistarla.

Il viaggio di Liam a Parigi, per trascorrere un po' di tempo in compagnia delle bambine, sarà per lui l'occasione perfetta per compiere la sua prima mossa nei confronti della sorellastra. In tale circostanza, infatti, Forrester coinvolgerà Amelia, la baby sitter di Steffy, per farsi mandare alcune foto della famiglia riunita nella capitale francese. L'obiettivo sarà rendere la Logan fragile, facendole capire che il posto di Liam è insieme alle bambine, le quali a sua volta hanno bisogno di avere il padre al loro fianco.

Le manipolazioni psicologiche di Thomas troveranno terreno fertile nei giorni in cui Hope si trasferirà a casa di Brooke, lasciando la depandance da lei condivisa con Liam. I due ragazzi si troveranno così a trascorrere molto tempo insieme, anche tenendo conto che collaboreranno nella creazione dei modelli della Hope For The Future.

Trame Beautiful: Thomas bacia Hope

Stando a quando segnalano le anticipazioni di Beautiful, Thomas deciderà di compiere la sua prima mossa approfittando dell'assenza di Liam.

Trovandosi solo a casa con Hope, lui si avvicinerà alla donna e la sorprenderà con un bacio appassionato. Lei non si tirerà subito indietro, anche se successivamente chiederà spiegazioni sull'accaduto, precisando di non avere intenzione di tradire Liam. Alcune foto che rimbalzano nei social network, renderebbero a questo punto la situazione ancora più complicatam dato che Thomas potrebbe persino rinnovare la proposta di matrimonio già fatta diversi anni fa.

In attesa di scoprire se tali novità porteranno alla rottura tra Hope e Liam, i recenti sviluppi sembrano destinati a creare problemi e Brooke e Ridge, che molto presto si troveranno ad avere opposte vedute nei confronti delle relazioni sentimentali dei figli.